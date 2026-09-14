Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый
Миксер KitchenAid — это надежный и мощный инструмент для вашей кухни, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот стационарный миксер весом 10,9 кг станет вашим незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд. Яркий зеленый цвет придает прибору особую изюминку и вписывается в любой современный кухонный интерьер. Миксер оснащен мощным двигателем на 300 Вт и 10 скоростными режимами, позволяющими точно контролировать процесс смешивания ингредиентов. Вращение чаши, изготовленной из прочного металла объемом 4.8 литра, обеспечивает равномерное распределение содержимого для достижения наилучших результатов. KitchenAid заботится о долговечности и надежности своих продуктов. Металлический корпус миксера гарантирует износостойкость и устойчивость к повреждениям, а длинный сетевой шнур на 1,35 метра обеспечивает удобство в использовании. Хотя модель не оснащена импульсным режимом и турборежимом, она включает 4 насадки, которые расширяют возможности для кулинарного творчества. Будь то взбивание кремов, замешивание теста или приготовление идеальных соусов, этот миксер с легкостью справится с любой задачей. Произведенный в Китае, бренд KitchenAid зарекомендовал себя как надежный и высококачественный производитель кухонной техники, и этот миксер не является исключением. Добавьте его к своему арсеналу кухонных инструментов и наслаждайтесь простотой и эффективностью каждой кулинарной задачи.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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