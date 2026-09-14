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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730693
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
12.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый

Миксер KitchenAid — это надежный и мощный инструмент для вашей кухни, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот стационарный миксер весом 10,9 кг станет вашим незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд. Яркий зеленый цвет придает прибору особую изюминку и вписывается в любой современный кухонный интерьер. Миксер оснащен мощным двигателем на 300 Вт и 10 скоростными режимами, позволяющими точно контролировать процесс смешивания ингредиентов. Вращение чаши, изготовленной из прочного металла объемом 4.8 литра, обеспечивает равномерное распределение содержимого для достижения наилучших результатов. KitchenAid заботится о долговечности и надежности своих продуктов. Металлический корпус миксера гарантирует износостойкость и устойчивость к повреждениям, а длинный сетевой шнур на 1,35 метра обеспечивает удобство в использовании. Хотя модель не оснащена импульсным режимом и турборежимом, она включает 4 насадки, которые расширяют возможности для кулинарного творчества. Будь то взбивание кремов, замешивание теста или приготовление идеальных соусов, этот миксер с легкостью справится с любой задачей. Произведенный в Китае, бренд KitchenAid зарекомендовал себя как надежный и высококачественный производитель кухонной техники, и этот миксер не является исключением. Добавьте его к своему арсеналу кухонных инструментов и наслаждайтесь простотой и эффективностью каждой кулинарной задачи.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT фисташковый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и мощный инструмент для вашей кухни, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот стационарный миксер весом 10,9 кг станет вашим незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд. Яркий зеленый цвет придает прибору особую изюминку и вписывается в любой современный кухонный интерьер. Миксер оснащен мощным двигателем на 300 Вт и 10 скоростными режимами, позволяющими точно контролировать процесс смешивания ингредиентов. Вращение чаши, изготовленной из прочного металла объемом 4.8 литра, обеспечивает равномерное распределение содержимого для достижения наилучших результатов. KitchenAid заботится о долговечности и надежности своих продуктов. Металлический корпус миксера гарантирует износостойкость и устойчивость к повреждениям, а длинный сетевой шнур на 1,35 метра обеспечивает удобство в использовании. Хотя модель не оснащена импульсным режимом и турборежимом, она включает 4 насадки, которые расширяют возможности для кулинарного творчества. Будь то взбивание кремов, замешивание теста или приготовление идеальных соусов, этот миксер с легкостью справится с любой задачей. Произведенный в Китае, бренд KitchenAid зарекомендовал себя как надежный и высококачественный производитель кухонной техники, и этот миксер не является исключением. Добавьте его к своему арсеналу кухонных инструментов и наслаждайтесь простотой и эффективностью каждой кулинарной задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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