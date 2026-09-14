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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730707
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.45
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
13.1

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун

Миксер KitchenAid — это надежный и стильный стационарный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот миксер отличается прочным корпусом, выполненным из металла и пластика, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу. Миксер оборудован вместительной чашей объемом 4.8 литра из высококачественного металла, что позволяет легко справляться с большими объемами ингредиентов. KitchenAid оснащен мощным двигателем мощностью 300 Вт и предлагает 10 различных скоростей, что позволяет точно регулировать процесс смешивания для достижения идеального результата. Данный миксер не имеет функции вращения чаши, режима измельчителя и импульсного режима, однако высокое качество и надежность работы компенсируют эти особенности. Этот миксер комплектуется тремя насадками, которые упрощают выполнение разнообразных кулинарных задач. Его сдержанный черный цвет придаст вашей кухне элегантности и стиля. Длина сетевого шнура составляет 1,45 метра, что обеспечивает удобство в подключении даже на удалении от розетки. Обладая весом 11,1 кг, KitchenAid обеспечивает стабильность и устойчивость при работе. Это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание классического дизайна и практичности, доверяя проверенному бренду.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.45
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный стационарный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот миксер отличается прочным корпусом, выполненным из металла и пластика, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу. Миксер оборудован вместительной чашей объемом 4.8 литра из высококачественного металла, что позволяет легко справляться с большими объемами ингредиентов. KitchenAid оснащен мощным двигателем мощностью 300 Вт и предлагает 10 различных скоростей, что позволяет точно регулировать процесс смешивания для достижения идеального результата. Данный миксер не имеет функции вращения чаши, режима измельчителя и импульсного режима, однако высокое качество и надежность работы компенсируют эти особенности. Этот миксер комплектуется тремя насадками, которые упрощают выполнение разнообразных кулинарных задач. Его сдержанный черный цвет придаст вашей кухне элегантности и стиля. Длина сетевого шнура составляет 1,45 метра, что обеспечивает удобство в подключении даже на удалении от розетки. Обладая весом 11,1 кг, KitchenAid обеспечивает стабильность и устойчивость при работе. Это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание классического дизайна и практичности, доверяя проверенному бренду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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