Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный
Миксер KitchenAid — это надежный помощник для вашей кухни, который сочетает в себе мощность и стильный дизайн. С прочным металлическим корпусом и чашей, миксер обеспечивает долговечность и устойчивость в эксплуатации. Его вес составляет 15,7 кг, что гарантирует стабильность работы даже на высоких скоростях. Оснащенный мотором мощностью 375 Вт, этот планетарный миксер обеспечивает превосходное смешивание и подходит как для замешивания теста, так и для взбивания кремов. Вместительная металлическая чаша объемом 6.6 литров позволяет справляться с большими объемами ингредиентов, удовлетворяя потребности даже самых требовательных кулинаров. Сочетание 11 скоростных режимов позволяет точно настроить работу миксера под любые рецепты, от медленного перемешивания ингредиентов до быстрого взбивания. Импульсный режим отсутствует, что делает управление скоростью более традиционным и прямолинейным. Миксер выполнен в элегантном серебристом цвете, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер. Этот продукт, произведенный в Китае под брендом KitchenAid, объединяет американскую традицию качества и современные производственные стандарты.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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