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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный

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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730703
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.1

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный

Миксер KitchenAid — это надежный помощник для вашей кухни, который сочетает в себе мощность и стильный дизайн. С прочным металлическим корпусом и чашей, миксер обеспечивает долговечность и устойчивость в эксплуатации. Его вес составляет 15,7 кг, что гарантирует стабильность работы даже на высоких скоростях. Оснащенный мотором мощностью 375 Вт, этот планетарный миксер обеспечивает превосходное смешивание и подходит как для замешивания теста, так и для взбивания кремов. Вместительная металлическая чаша объемом 6.6 литров позволяет справляться с большими объемами ингредиентов, удовлетворяя потребности даже самых требовательных кулинаров. Сочетание 11 скоростных режимов позволяет точно настроить работу миксера под любые рецепты, от медленного перемешивания ингредиентов до быстрого взбивания. Импульсный режим отсутствует, что делает управление скоростью более традиционным и прямолинейным. Миксер выполнен в элегантном серебристом цвете, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер. Этот продукт, произведенный в Китае под брендом KitchenAid, объединяет американскую традицию качества и современные производственные стандарты.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEOB черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный помощник для вашей кухни, который сочетает в себе мощность и стильный дизайн. С прочным металлическим корпусом и чашей, миксер обеспечивает долговечность и устойчивость в эксплуатации. Его вес составляет 15,7 кг, что гарантирует стабильность работы даже на высоких скоростях. Оснащенный мотором мощностью 375 Вт, этот планетарный миксер обеспечивает превосходное смешивание и подходит как для замешивания теста, так и для взбивания кремов. Вместительная металлическая чаша объемом 6.6 литров позволяет справляться с большими объемами ингредиентов, удовлетворяя потребности даже самых требовательных кулинаров. Сочетание 11 скоростных режимов позволяет точно настроить работу миксера под любые рецепты, от медленного перемешивания ингредиентов до быстрого взбивания. Импульсный режим отсутствует, что делает управление скоростью более традиционным и прямолинейным. Миксер выполнен в элегантном серебристом цвете, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер. Этот продукт, произведенный в Китае под брендом KitchenAid, объединяет американскую традицию качества и современные производственные стандарты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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