Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый
Миксер KitchenAid – это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С весом в 13 кг он обеспечивает стабильность и производительность, необходимые для выполнения самых сложных задач. Корпус выполнен из прочного металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, а его элегантный зеленый цвет добавит свежести и яркости в ваш интерьер. Данная модель обладает мощностью в 375 Вт и оснащена вместительной металлической чашей объемом 5.6 литра, что идеально подходит для замешивания теста или взбивания большого количества ингредиентов. Планетарный тип миксера обеспечивает равномерное смешивание, охватывая весь объем чаши, поэтому вы всегда получите отличный результат. Миксер предлагает 11 режимов скоростей, что позволяет подобрать оптимальную скорость для любого типа ингредиентов или рецепта. Хотя в нем отсутствует импульсный режим, разнообразие скоростей компенсирует это, предоставляя необходимую гибкость в использовании. KitchenAid предлагает три различные насадки, которые помогут расширить ваши кулинарные возможности. Миксер произведен в Китае и является символом качества и функциональности от известного бренда KitchenAid, который славится своими технологически продвинутыми кухонными приборами.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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