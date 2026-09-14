Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный
Миксер KitchenAid представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для множества кулинарных задач. Этот черный планетарный миксер отличается прочной конструкцией из высококачественного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С весом 13 кг, он обеспечивает стабильность во время работы, предотвращая нежелательные движения на поверхности. Главная особенность данного миксера — просторная металлическая чаша объемом 5.6 литра, что позволяет легко готовить большие порции различных блюд. Мощность в 375 Вт в сочетании с 11 скоростями позволяет легко выбрать оптимальный режим для любого рецепта — от нежных взбитых сливок до густого теста для хлеба. Хотя в миксере отсутствует импульсный режим, его многочисленные скорости компенсируют это, предоставляя пользователю полный контроль над процессом смешивания. KitchenAid снабдил прибор тремя насадками, расширяющими его функциональные возможности и предлагающими больше гибкости в приготовлении самых разнообразных блюд. Произведенный в Китае, этот миксер сочетает в себе американскую инновационность и надежное качество сборки, склоняя выбор в его пользу для любителей кулинарии по всему миру. Это отличный выбор для профессиональных поваров и домашних кулинаров, стремящихся к совершенству в каждом приготовленном блюде.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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