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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730698
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
13.9

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный

Миксер KitchenAid представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для множества кулинарных задач. Этот черный планетарный миксер отличается прочной конструкцией из высококачественного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С весом 13 кг, он обеспечивает стабильность во время работы, предотвращая нежелательные движения на поверхности. Главная особенность данного миксера — просторная металлическая чаша объемом 5.6 литра, что позволяет легко готовить большие порции различных блюд. Мощность в 375 Вт в сочетании с 11 скоростями позволяет легко выбрать оптимальный режим для любого рецепта — от нежных взбитых сливок до густого теста для хлеба. Хотя в миксере отсутствует импульсный режим, его многочисленные скорости компенсируют это, предоставляя пользователю полный контроль над процессом смешивания. KitchenAid снабдил прибор тремя насадками, расширяющими его функциональные возможности и предлагающими больше гибкости в приготовлении самых разнообразных блюд. Произведенный в Китае, этот миксер сочетает в себе американскую инновационность и надежное качество сборки, склоняя выбор в его пользу для любителей кулинарии по всему миру. Это отличный выбор для профессиональных поваров и домашних кулинаров, стремящихся к совершенству в каждом приготовленном блюде.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEBM матовый черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для множества кулинарных задач. Этот черный планетарный миксер отличается прочной конструкцией из высококачественного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С весом 13 кг, он обеспечивает стабильность во время работы, предотвращая нежелательные движения на поверхности. Главная особенность данного миксера — просторная металлическая чаша объемом 5.6 литра, что позволяет легко готовить большие порции различных блюд. Мощность в 375 Вт в сочетании с 11 скоростями позволяет легко выбрать оптимальный режим для любого рецепта — от нежных взбитых сливок до густого теста для хлеба. Хотя в миксере отсутствует импульсный режим, его многочисленные скорости компенсируют это, предоставляя пользователю полный контроль над процессом смешивания. KitchenAid снабдил прибор тремя насадками, расширяющими его функциональные возможности и предлагающими больше гибкости в приготовлении самых разнообразных блюд. Произведенный в Китае, этот миксер сочетает в себе американскую инновационность и надежное качество сборки, склоняя выбор в его пользу для любителей кулинарии по всему миру. Это отличный выбор для профессиональных поваров и домашних кулинаров, стремящихся к совершенству в каждом приготовленном блюде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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