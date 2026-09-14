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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730699
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венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.1
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM55SXXEWH белый
Миксер KitchenAid — это надежный помощник на вашей кухне, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность. Планетарный миксер весом 15,2 кг предназначен для эффективной работы с различными ингредиентами, обеспечивая равномерное смешивание благодаря мощному двигателю мощностью 375 Вт. Металлический корпус и чаша подчеркивают долговечность и изящество устройства.
Белоснежный цвет миксера придаст вашей кухне элегантный вид, а бренд KitchenAid гарантирует качество, проверенное временем. С посудой на 5,2 литра вы сможете легко справляться с большими объемами, будь то тесто для выпечки или начинки для десертов.
С 11 скоростями на выбор вы сможете точно настроить устройство под свои нужды, от нежного перемешивания до интенсивного взбивания. Миксер изготовлен в Китае, что подтверждает его соответствие современным стандартам качества. Отсутствие импульсного режима делает его работу более спокойной и предсказуемой, позволяя сосредоточиться на создании кулинарных шедевров без лишнего шума.
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный помощник на вашей кухне, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность. Планетарный миксер весом 15,2 кг предназначен для эффективной работы с различными ингредиентами, обеспечивая равномерное смешивание благодаря мощному двигателю мощностью 375 Вт. Металлический корпус и чаша подчеркивают долговечность и изящество устройства.
Белоснежный цвет миксера придаст вашей кухне элегантный вид, а бренд KitchenAid гарантирует качество, проверенное временем. С посудой на 5,2 литра вы сможете легко справляться с большими объемами, будь то тесто для выпечки или начинки для десертов.
С 11 скоростями на выбор вы сможете точно настроить устройство под свои нужды, от нежного перемешивания до интенсивного взбивания. Миксер изготовлен в Китае, что подтверждает его соответствие современным стандартам качества. Отсутствие импульсного режима делает его работу более спокойной и предсказуемой, позволяя сосредоточиться на создании кулинарных шедевров без лишнего шума.
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