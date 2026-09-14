Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник для вашей кухни, который совмещает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в ярком красном цвете, этот планетарный миксер станет настоящим украшением вашего интерьера. Благодаря мощности в 375 Вт и 11 скоростям, он обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов для различных кулинарных задач. Его вместительная металлическая чаша объемом 5.6 литра позволяет обрабатывать как небольшие, так и крупные объемы продуктов, делая его идеальным выбором для любителей домашней выпечки или профессионалов. Миксер изготовлен из прочного металла, что гарантирует его долговечность и устойчивость при интенсивном использовании. В комплекте поставляются три насадки, которые открывают дополнительные возможности в приготовлении самых разнообразных блюд. KitchenAid заботится о качестве своих изделий, поэтому основное производство осуществляется в Китае под строгим контролем бренда. Общий вес миксера составляет 13 кг, что говорит о его стабильности и надежности при работе. Отсутствие импульсного режима компенсируется широким выбором скоростей, что позволяет подобрать оптимальный режим для каждого этапа приготовления. Выбирая миксер KitchenAid, вы получаете высокофункциональный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в создании кулинарных шедевров.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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