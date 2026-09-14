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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730713
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.45
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
13.1

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый

Миксер KitchenAid — это надежный кухонный помощник для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот стационарный миксер обладает мощностью 300 Вт и оснащен чашей объемом 4.8 литра, изготовленной из прочного металла. Он выдерживает интенсивное использование, что делает его идеальным для замешивания теста, взбивания сливок и приготовления других кулинарных изысков. Цвет изделия — элегантный бежевый, который украсит любую современную кухню. Корпус выполнен из комбинации пластика и металла, что придаёт устройству прочность и устойчивость. Вес миксера составляет 11,1 кг, что обеспечивает его стабильность даже при работе на высоких скоростях. Хотя модель не поддерживает импульсный или турборежим, наличие 10 скоростей позволяет точно контролировать процесс смешивания и адаптировать его под разные задачи. В комплект входят три насадки, каждая из которых предназначена для специфических нужд. Длина сетевого шнура составляет 1,45 метра, что даёт свободу размещения миксера на кухонной столешнице. KitchenAid предоставляет уверенность в качестве и надежности своей продукции, и этот миксер, произведенный в Китае, не исключение. Это отличное устройство для тех, кто ищет баланс между мощностью, функциональностью и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.45
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный кухонный помощник для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот стационарный миксер обладает мощностью 300 Вт и оснащен чашей объемом 4.8 литра, изготовленной из прочного металла. Он выдерживает интенсивное использование, что делает его идеальным для замешивания теста, взбивания сливок и приготовления других кулинарных изысков. Цвет изделия — элегантный бежевый, который украсит любую современную кухню. Корпус выполнен из комбинации пластика и металла, что придаёт устройству прочность и устойчивость. Вес миксера составляет 11,1 кг, что обеспечивает его стабильность даже при работе на высоких скоростях. Хотя модель не поддерживает импульсный или турборежим, наличие 10 скоростей позволяет точно контролировать процесс смешивания и адаптировать его под разные задачи. В комплект входят три насадки, каждая из которых предназначена для специфических нужд. Длина сетевого шнура составляет 1,45 метра, что даёт свободу размещения миксера на кухонной столешнице. KitchenAid предоставляет уверенность в качестве и надежности своей продукции, и этот миксер, произведенный в Китае, не исключение. Это отличное устройство для тех, кто ищет баланс между мощностью, функциональностью и стильным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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