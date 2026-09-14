Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC кремовый
Миксер KitchenAid — это надежный кухонный помощник для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот стационарный миксер обладает мощностью 300 Вт и оснащен чашей объемом 4.8 литра, изготовленной из прочного металла. Он выдерживает интенсивное использование, что делает его идеальным для замешивания теста, взбивания сливок и приготовления других кулинарных изысков. Цвет изделия — элегантный бежевый, который украсит любую современную кухню. Корпус выполнен из комбинации пластика и металла, что придаёт устройству прочность и устойчивость. Вес миксера составляет 11,1 кг, что обеспечивает его стабильность даже при работе на высоких скоростях. Хотя модель не поддерживает импульсный или турборежим, наличие 10 скоростей позволяет точно контролировать процесс смешивания и адаптировать его под разные задачи. В комплект входят три насадки, каждая из которых предназначена для специфических нужд. Длина сетевого шнура составляет 1,45 метра, что даёт свободу размещения миксера на кухонной столешнице. KitchenAid предоставляет уверенность в качестве и надежности своей продукции, и этот миксер, произведенный в Китае, не исключение. Это отличное устройство для тех, кто ищет баланс между мощностью, функциональностью и стильным дизайном.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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