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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730676
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.5

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный

Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник на вашей кухне, который поможет в приготовлении разнообразных блюд. Этот планетарный миксер отличается прочным металлическим корпусом и чашей, что обеспечивает долговечность и устойчивость в работе. С весом 15,7 кг, он стабильно стоит на рабочей поверхности, а его мощность в 375 Вт позволяет справляться с самыми сложными кулинарными задачами. Благодаря вместительной чаше объемом 6,6 литра, вы сможете приготовить большие порции, а 11 скоростей обеспечат точный контроль за процессом смешивания. Несмотря на отсутствие импульсного режима, широкий диапазон скоростей позволяет добиться идеальной консистенции для каждого рецепта. Элегантный черный цвет миксера делает его стильным дополнением к любому интерьеру кухни. KitchenAid славится своим качеством и надежностью, и, несмотря на то что устройство произведено в Китае, оно соответствует всем высоким стандартам бренда. Этот миксер станет незаменимым инструментом для всех, кто любит готовить и ценит высокое качество техники.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник на вашей кухне, который поможет в приготовлении разнообразных блюд. Этот планетарный миксер отличается прочным металлическим корпусом и чашей, что обеспечивает долговечность и устойчивость в работе. С весом 15,7 кг, он стабильно стоит на рабочей поверхности, а его мощность в 375 Вт позволяет справляться с самыми сложными кулинарными задачами. Благодаря вместительной чаше объемом 6,6 литра, вы сможете приготовить большие порции, а 11 скоростей обеспечат точный контроль за процессом смешивания. Несмотря на отсутствие импульсного режима, широкий диапазон скоростей позволяет добиться идеальной консистенции для каждого рецепта. Элегантный черный цвет миксера делает его стильным дополнением к любому интерьеру кухни. KitchenAid славится своим качеством и надежностью, и, несмотря на то что устройство произведено в Китае, оно соответствует всем высоким стандартам бренда. Этот миксер станет незаменимым инструментом для всех, кто любит готовить и ценит высокое качество техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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