Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEOB черный
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник на вашей кухне, который поможет в приготовлении разнообразных блюд. Этот планетарный миксер отличается прочным металлическим корпусом и чашей, что обеспечивает долговечность и устойчивость в работе. С весом 15,7 кг, он стабильно стоит на рабочей поверхности, а его мощность в 375 Вт позволяет справляться с самыми сложными кулинарными задачами. Благодаря вместительной чаше объемом 6,6 литра, вы сможете приготовить большие порции, а 11 скоростей обеспечат точный контроль за процессом смешивания. Несмотря на отсутствие импульсного режима, широкий диапазон скоростей позволяет добиться идеальной консистенции для каждого рецепта. Элегантный черный цвет миксера делает его стильным дополнением к любому интерьеру кухни. KitchenAid славится своим качеством и надежностью, и, несмотря на то что устройство произведено в Китае, оно соответствует всем высоким стандартам бренда. Этот миксер станет незаменимым инструментом для всех, кто любит готовить и ценит высокое качество техники.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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