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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730679
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
14.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро

Миксер KitchenAid — это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из высококачественного металла, этот планетарный миксер предлагает отличные характеристики для эффективного и долгосрочного использования. С весом 15,7 кг, миксер устойчиво фиксируется на рабочей поверхности, обеспечивая стабильность при работе. С объемной чашей из металла на 6.6 литров, этот миксер способен справиться с большими объемами ингредиентов. Мощность в 375 Вт и 11 различных скоростных режимов позволяют точно контролировать процесс смешивания и добиваться идеально равномерной текстуры. Миксер выполнен в стильном серебристом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Несмотря на отсутствие импульсного режима, широкий диапазон скоростей компенсирует эту особенность, благодаря чему можно выполнять как деликатные задачи, так и интенсивное взбивание. Бренд KitchenAid известен своим качеством и надежностью, а произведен этот миксер в Китае. Это идеальный выбор для тех, кто ценит как функциональность, так и долговечность кухонной техники.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из высококачественного металла, этот планетарный миксер предлагает отличные характеристики для эффективного и долгосрочного использования. С весом 15,7 кг, миксер устойчиво фиксируется на рабочей поверхности, обеспечивая стабильность при работе. С объемной чашей из металла на 6.6 литров, этот миксер способен справиться с большими объемами ингредиентов. Мощность в 375 Вт и 11 различных скоростных режимов позволяют точно контролировать процесс смешивания и добиваться идеально равномерной текстуры. Миксер выполнен в стильном серебристом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Несмотря на отсутствие импульсного режима, широкий диапазон скоростей компенсирует эту особенность, благодаря чему можно выполнять как деликатные задачи, так и интенсивное взбивание. Бренд KitchenAid известен своим качеством и надежностью, а произведен этот миксер в Китае. Это идеальный выбор для тех, кто ценит как функциональность, так и долговечность кухонной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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