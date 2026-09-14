Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEMSсеребро
Миксер KitchenAid — это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из высококачественного металла, этот планетарный миксер предлагает отличные характеристики для эффективного и долгосрочного использования. С весом 15,7 кг, миксер устойчиво фиксируется на рабочей поверхности, обеспечивая стабильность при работе. С объемной чашей из металла на 6.6 литров, этот миксер способен справиться с большими объемами ингредиентов. Мощность в 375 Вт и 11 различных скоростных режимов позволяют точно контролировать процесс смешивания и добиваться идеально равномерной текстуры. Миксер выполнен в стильном серебристом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Несмотря на отсутствие импульсного режима, широкий диапазон скоростей компенсирует эту особенность, благодаря чему можно выполнять как деликатные задачи, так и интенсивное взбивание. Бренд KitchenAid известен своим качеством и надежностью, а произведен этот миксер в Китае. Это идеальный выбор для тех, кто ценит как функциональность, так и долговечность кухонной техники.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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