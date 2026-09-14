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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730675
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.5

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый

Миксер KitchenAid — это надежный и эффективный кухонный помощник, который сочетает в себе качество, функциональность и стильный дизайн. Этот планетарный миксер, произведенный в Китае, станет незаменимым устройством в вашем арсенале. С весом 15,7 кг он обеспечивает устойчивость и долговечность при выполнении самых разнообразных кулинарных задач. Корпус миксера изготовлен из прочного металла, что гарантирует его надежность и стабильность. Миксер оснащен мощным 375 Вт мотором и предусматривает 11 скоростей, позволяя легко адаптироваться под разные рецепты и консистенции. Это позволяет эффективно смешивать ингредиенты, добиваясь идеального результата. Объем чаши составляет 6,6 литра, что делает его идеальным для приготовления больших порций теста, кремов и других блюд. Металлическая чаша обеспечивает долговечность и сохранение идеальной температуры, что особенно важно для работы с тестом и кремами. Хотя миксер не оснащен импульсным режимом, его многофункциональность и высокая производительность с лихвой компенсируют это. Бренд KitchenAid известен своим вниманием к деталям и внедрением инноваций, чтобы сделать процесс готовки максимально простым и приятным. Выбирая этот миксер, вы выбираете надежность и превосходное качество.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и эффективный кухонный помощник, который сочетает в себе качество, функциональность и стильный дизайн. Этот планетарный миксер, произведенный в Китае, станет незаменимым устройством в вашем арсенале. С весом 15,7 кг он обеспечивает устойчивость и долговечность при выполнении самых разнообразных кулинарных задач. Корпус миксера изготовлен из прочного металла, что гарантирует его надежность и стабильность. Миксер оснащен мощным 375 Вт мотором и предусматривает 11 скоростей, позволяя легко адаптироваться под разные рецепты и консистенции. Это позволяет эффективно смешивать ингредиенты, добиваясь идеального результата. Объем чаши составляет 6,6 литра, что делает его идеальным для приготовления больших порций теста, кремов и других блюд. Металлическая чаша обеспечивает долговечность и сохранение идеальной температуры, что особенно важно для работы с тестом и кремами. Хотя миксер не оснащен импульсным режимом, его многофункциональность и высокая производительность с лихвой компенсируют это. Бренд KitchenAid известен своим вниманием к деталям и внедрением инноваций, чтобы сделать процесс готовки максимально простым и приятным. Выбирая этот миксер, вы выбираете надежность и превосходное качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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