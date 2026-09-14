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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730710
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.45
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
13.1

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный

Миксер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот стационарный миксер выделяется своим ярким красным цветом и качественной сборкой. Он изготовлен из прочных материалов: корпус выполнен из пластика и металла, чаша — из металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С общей массой 11,1 кг, этот миксер предоставляет устойчивость и стабильность при работе. Он оснащен двигателем мощностью 300 Вт, который обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов. Чаша объемом 4,8 литра позволяет без труда готовить большие порции теста или других смесей. Хотя миксер не имеет импульсного режима и турборежима, он обладает 10 скоростями, что позволяет точно контролировать процесс приготовления. Отсутствие функции вращения чаши компенсируется продуманным дизайном, который гарантирует равномерное смешивание ингредиентов. Миксер комплектуется тремя насадками, которые расширяют его функциональность и дают возможность готовить разнообразные блюда и выпечку. Длина сетевого шнура составляет 1,45 м, что обеспечивает удобство при расположении прибора на кухне. Произведенный в Китае, этот миксер от бренда KitchenAid воплощает высокие стандарты качества и функциональности, что делает его отличным выбором для домашних кулинаров и профессионалов.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.45
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот стационарный миксер выделяется своим ярким красным цветом и качественной сборкой. Он изготовлен из прочных материалов: корпус выполнен из пластика и металла, чаша — из металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С общей массой 11,1 кг, этот миксер предоставляет устойчивость и стабильность при работе. Он оснащен двигателем мощностью 300 Вт, который обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов. Чаша объемом 4,8 литра позволяет без труда готовить большие порции теста или других смесей. Хотя миксер не имеет импульсного режима и турборежима, он обладает 10 скоростями, что позволяет точно контролировать процесс приготовления. Отсутствие функции вращения чаши компенсируется продуманным дизайном, который гарантирует равномерное смешивание ингредиентов. Миксер комплектуется тремя насадками, которые расширяют его функциональность и дают возможность готовить разнообразные блюда и выпечку. Длина сетевого шнура составляет 1,45 м, что обеспечивает удобство при расположении прибора на кухне. Произведенный в Китае, этот миксер от бренда KitchenAid воплощает высокие стандарты качества и функциональности, что делает его отличным выбором для домашних кулинаров и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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