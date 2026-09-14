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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 13
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 14
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 15
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 13
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 14
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 15
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730708
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х28
Вес, кг.
12.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный

Миксер KitchenAid — это высококачественный стационарный прибор, разработанный для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. С классическим черным цветом и стильным дизайном, он станет элегантным дополнением любой кухни. Изготовленный из прочного металла, как корпус, так и чаша, этот миксер обеспечивает надежность и долговечность. Чаша объемом 4.8 литра позволяет работать с большими объемами ингредиентов, а возможность ее вращения обеспечивает однородность смешивания. При весе в 10,9 кг миксер отличается устойчивостью и не вибрирует даже на высоких скоростях. При мощности 300 Вт миксер предлагает 10 скоростей, что позволяет вам выбирать идеальный режим для разных задач — от медленного перемешивания до быстрого взбивания. В комплекте идут четыре насадки, обеспечивающие максимальную гибкость в приготовлении блюд. Этот миксер, произведенный в Китае, не имеет импульсного и турборежима, что делает его более простым и надежным в эксплуатации. Длина сетевого шнура 1,35 м дает необходимую свободу перемещения на кухне. Бренд KitchenAid, известный своим качеством, гарантирует, что этот миксер станет настоящим помощником на вашей кухне на долгие годы.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это высококачественный стационарный прибор, разработанный для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. С классическим черным цветом и стильным дизайном, он станет элегантным дополнением любой кухни. Изготовленный из прочного металла, как корпус, так и чаша, этот миксер обеспечивает надежность и долговечность. Чаша объемом 4.8 литра позволяет работать с большими объемами ингредиентов, а возможность ее вращения обеспечивает однородность смешивания. При весе в 10,9 кг миксер отличается устойчивостью и не вибрирует даже на высоких скоростях. При мощности 300 Вт миксер предлагает 10 скоростей, что позволяет вам выбирать идеальный режим для разных задач — от медленного перемешивания до быстрого взбивания. В комплекте идут четыре насадки, обеспечивающие максимальную гибкость в приготовлении блюд. Этот миксер, произведенный в Китае, не имеет импульсного и турборежима, что делает его более простым и надежным в эксплуатации. Длина сетевого шнура 1,35 м дает необходимую свободу перемещения на кухне. Бренд KitchenAid, известный своим качеством, гарантирует, что этот миксер станет настоящим помощником на вашей кухне на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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