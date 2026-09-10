Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326845
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х41х26
Вес, кг.
11.6
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU красный
Планетарный миксер, полностью цветной. Глянцевая отделка. Управляется рычажком. Блокировка вращения при поднятой смесительной головке. Защита мотора от перегрузки. Регулировка наклона смесительной головки: кнопка. Ручка чаши. Нескользящие ножки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Планетарный миксер, полностью цветной. Глянцевая отделка. Управляется рычажком. Блокировка вращения при поднятой смесительной головке. Защита мотора от перегрузки. Регулировка наклона смесительной головки: кнопка. Ручка чаши. Нескользящие ножки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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