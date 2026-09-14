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Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый

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Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 5
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 6
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 7
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 8
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 9
Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
алюминий
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
10
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 5
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 6
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 7
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 8
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 9
  • Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730591
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
алюминий
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х29
Вес, кг.
12

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый

Миксер Smeg – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для профессиональных и домашних кухонь. Выполненный в элегантном белом цвете, этот планетарный миксер станет неизменным украшением интерьера и верным помощником в приготовлении разнообразных блюд. Корпус миксера изготовлен из прочного алюминия, что обеспечивает долгий срок службы и надежность устройства. Компания Smeg славится своим вниманием к деталям и качеству, и даже несмотря на то, что эта модель производится в Китае, она сохраняет все стандарты итальянского бренда. Мощность миксера составляет 1000 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с любыми задачами, будь то замешивание теста или взбивание крема. Устройство поддерживает 10 скоростных режимов, что дает возможность точно подобрать оптимальную скорость для каждого типа ингредиентов. Чаша объемом 4.8 литра выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает ей устойчивость к царапинам и легкость в уходе. В комплекте с миксером поставляются 4 насадки, которые расширяют его функционал и делают ваше кулинарное творчество безграничным. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что делает работу с устройством комфортной, позволяя свободно перемещать его по кухне. Миксер Smeg – это сочетание изысканного дизайна и передовых технологий, которое станет неотъемлемой частью вашего кухонного арсенала.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
алюминий
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Smeg – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для профессиональных и домашних кухонь. Выполненный в элегантном белом цвете, этот планетарный миксер станет неизменным украшением интерьера и верным помощником в приготовлении разнообразных блюд. Корпус миксера изготовлен из прочного алюминия, что обеспечивает долгий срок службы и надежность устройства. Компания Smeg славится своим вниманием к деталям и качеству, и даже несмотря на то, что эта модель производится в Китае, она сохраняет все стандарты итальянского бренда. Мощность миксера составляет 1000 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с любыми задачами, будь то замешивание теста или взбивание крема. Устройство поддерживает 10 скоростных режимов, что дает возможность точно подобрать оптимальную скорость для каждого типа ингредиентов. Чаша объемом 4.8 литра выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает ей устойчивость к царапинам и легкость в уходе. В комплекте с миксером поставляются 4 насадки, которые расширяют его функционал и делают ваше кулинарное творчество безграничным. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что делает работу с устройством комфортной, позволяя свободно перемещать его по кухне. Миксер Smeg – это сочетание изысканного дизайна и передовых технологий, которое станет неотъемлемой частью вашего кухонного арсенала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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