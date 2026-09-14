Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза
Миксер KitchenAid — это надежный стационарный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Изготовленный из прочного металла, данный миксер обладает стильным розовым корпусом, который добавит яркий акцент в интерьер любой кухни. Оснащенный мощностью в 300 Вт, он легко справляется с самыми различными задачами, благодаря 10 скоростям, которые позволяют получать нужную консистенцию продуктов. Объем металлической чаши составляет 4,8 литра, что идеально подходит для приготовления как небольших, так и более крупных порций. Вращение чаши обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов, позволяя добиться наилучшего результата. В комплекте к миксеру идут 4 насадки, которые расширяют его функциональность и делают его еще более универсальным прибором. Вес данного миксера составляет 10,9 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность в процессе работы. Длина сетевого шнура составляет 1,35 метра, что обеспечивает удобство подключения к электросети. KitchenAid предлагает качественное выполнение всех задач благодаря высокой функциональности и долговечности. Этот миксер произведен в Китае и станет отличным выбором для всех, кто ценит качество и надежность в бытовой технике.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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