Top.Mail.Ru
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 13
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый, серый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 13
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730689
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый, серый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х28
Вес, кг.
12.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник

Миксер KitchenAid – это сочетание инновационного дизайна и надежной производительности, воплощенное в ярком стационарном устройстве. Этот миксер станет незаменимым помощником на вашей кухне благодаря своим ключевым характеристикам и элегантному внешнему виду. Изготовленный из прочного металла, корпус миксера обеспечивает долговечность и устойчивость в процессе использования. Металлическая чаша объемом 4.8 литра делает его идеальным для работы с большими и малыми объемами ингредиентов. Аккуратный и стильный дизайн представлен в зеленом и сером цветах, что добавляет современности вашему кухонному пространству. Мощность устройства составляет 300 Вт, что в сочетании с 10-ти скоростным режимом позволяет достичь идеальной текстуры и консистенции для любого блюда. Вращение чаши облегчает процесс смешивания, обеспечивая равномерное распределение компонентов. Отсутствие импульсного и турборежима компенсируется точной настройкой скорости, подходящей для различных рецептов, от замешивания теста до взбивания кремов. Длина сетевого шнура 1,35 м обеспечивает удобство расположения миксера на рабочей поверхности. В комплекте с миксером KitchenAid вы получите 4 насадки, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию, расширяя горизонты ваших кулинарных возможностей. Несмотря на отсутствие функции измельчителя, этот миксер справляется с множеством других задач, делая процесс приготовления пищи проще и приятнее. Произведенный в Китае компанией KitchenAid, это устройство отвечает высоким стандартам качества и функциональности, что делает его ценным вложением для любой кухни.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый, серый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid – это сочетание инновационного дизайна и надежной производительности, воплощенное в ярком стационарном устройстве. Этот миксер станет незаменимым помощником на вашей кухне благодаря своим ключевым характеристикам и элегантному внешнему виду. Изготовленный из прочного металла, корпус миксера обеспечивает долговечность и устойчивость в процессе использования. Металлическая чаша объемом 4.8 литра делает его идеальным для работы с большими и малыми объемами ингредиентов. Аккуратный и стильный дизайн представлен в зеленом и сером цветах, что добавляет современности вашему кухонному пространству. Мощность устройства составляет 300 Вт, что в сочетании с 10-ти скоростным режимом позволяет достичь идеальной текстуры и консистенции для любого блюда. Вращение чаши облегчает процесс смешивания, обеспечивая равномерное распределение компонентов. Отсутствие импульсного и турборежима компенсируется точной настройкой скорости, подходящей для различных рецептов, от замешивания теста до взбивания кремов. Длина сетевого шнура 1,35 м обеспечивает удобство расположения миксера на рабочей поверхности. В комплекте с миксером KitchenAid вы получите 4 насадки, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию, расширяя горизонты ваших кулинарных возможностей. Несмотря на отсутствие функции измельчителя, этот миксер справляется с множеством других задач, делая процесс приготовления пищи проще и приятнее. Произведенный в Китае компанией KitchenAid, это устройство отвечает высоким стандартам качества и функциональности, что делает его ценным вложением для любой кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...