Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEJP можжевельник
Миксер KitchenAid – это сочетание инновационного дизайна и надежной производительности, воплощенное в ярком стационарном устройстве. Этот миксер станет незаменимым помощником на вашей кухне благодаря своим ключевым характеристикам и элегантному внешнему виду. Изготовленный из прочного металла, корпус миксера обеспечивает долговечность и устойчивость в процессе использования. Металлическая чаша объемом 4.8 литра делает его идеальным для работы с большими и малыми объемами ингредиентов. Аккуратный и стильный дизайн представлен в зеленом и сером цветах, что добавляет современности вашему кухонному пространству. Мощность устройства составляет 300 Вт, что в сочетании с 10-ти скоростным режимом позволяет достичь идеальной текстуры и консистенции для любого блюда. Вращение чаши облегчает процесс смешивания, обеспечивая равномерное распределение компонентов. Отсутствие импульсного и турборежима компенсируется точной настройкой скорости, подходящей для различных рецептов, от замешивания теста до взбивания кремов. Длина сетевого шнура 1,35 м обеспечивает удобство расположения миксера на рабочей поверхности. В комплекте с миксером KitchenAid вы получите 4 насадки, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию, расширяя горизонты ваших кулинарных возможностей. Несмотря на отсутствие функции измельчителя, этот миксер справляется с множеством других задач, делая процесс приготовления пищи проще и приятнее. Произведенный в Китае компанией KitchenAid, это устройство отвечает высоким стандартам качества и функциональности, что делает его ценным вложением для любой кухни.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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