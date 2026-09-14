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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
голубой, фиолетовый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730681
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
голубой, фиолетовый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
11.5

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый

Первый KitchenAid смеситель появился на кухнях Северной Америки в 1919 году. С тех пор непрерывный процесс совершенствования и инноваций привел к созданию линейки Artisan® и функционального смесителя с тем же названием. Уникальный дизайн, прочная металлическая конструкция и типичные функции профессионального прибора делают этот планетарный миксер незаменимым и идеально интегрированным элементом любой кухни, готовым в любое время выполнить самые сложные задачи. Рассчитан на долгий срок службы Разработанный для обеспечения высокой производительности и высокой стойкости в течение долгого времени, многоцелевой миксер Artisan является самым тихим прибором в своей категории, идеально подходящим для тех, кто хочет получить высокую мощность двигателя, повышенную производительность смешивания и большую творческую свободу благодаря десяткам доступных аксессуаров. До 16% более высокий КПД по сравнению с аналогичными моделями Миксер, поставляемый с подставкой, изготовлен из самых прочных материалов и может справиться с любым рецептом, который вы хотите приготовить. Система Direct Drive двигателя поражает более высоким КПД до 16% по сравнению с аналогичными моделями, передавая больше мощности на вращающийся шпиндель при значительно меньшем потреблении энергии. Запатентованная система крепления принадлежностей Запатентованная KitchenAid система переднего крепления дополнительных принадлежностей используется с момента создания первого смесителя в 1919 году. Таким образом, вы можете использовать аксессуары независимо от года выпуска или модели прибора. Наслаждайтесь новейшими аксессуарами, даже с миксером, купленным много лет назад, и наслаждайтесь универсальностью и эффективностью 100-летнего опыта работы в этой области. Элегантный дизайн, яркие цвета Элегантный, простой в использовании, простой в уходе. Уделяйте больше времени приготовлению пищи и выпечке вместо того, чтобы просматривать руководство пользователя. Благодаря гладкому и круглому дизайну, с наклонной головкой, доступной в разных цветах, вы найдете идеальный смеситель для вас. Настоящий помощник на кухне Для Artisan® миксера нет ничего лишнего: можно смешивать разные виды теста (мягкое, среднее и твердое), измельчать и готовить мясо, овощи и фрукты, раскатывать и резать макароны, готовить smoothies, натуральные соки и даже мороженое. Все это можно сделать, просто прикрепив один из подходящих аксессуаров. В соответствии с вашими потребностями Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров превратит Artisan® смеситель с подставкой. Просто прикрепите их к миксеру через уникальную втулку для крепления, и вы готовы к приготовлению пищи. С этими аксессуарами вы можете делать все с непринужденным совершенством, которое дает 100-летний опыт.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
голубой, фиолетовый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Описание
Первый KitchenAid смеситель появился на кухнях Северной Америки в 1919 году. С тех пор непрерывный процесс совершенствования и инноваций привел к созданию линейки Artisan® и функционального смесителя с тем же названием. Уникальный дизайн, прочная металлическая конструкция и типичные функции профессионального прибора делают этот планетарный миксер незаменимым и идеально интегрированным элементом любой кухни, готовым в любое время выполнить самые сложные задачи. Рассчитан на долгий срок службы Разработанный для обеспечения высокой производительности и высокой стойкости в течение долгого времени, многоцелевой миксер Artisan является самым тихим прибором в своей категории, идеально подходящим для тех, кто хочет получить высокую мощность двигателя, повышенную производительность смешивания и большую творческую свободу благодаря десяткам доступных аксессуаров. До 16% более высокий КПД по сравнению с аналогичными моделями Миксер, поставляемый с подставкой, изготовлен из самых прочных материалов и может справиться с любым рецептом, который вы хотите приготовить. Система Direct Drive двигателя поражает более высоким КПД до 16% по сравнению с аналогичными моделями, передавая больше мощности на вращающийся шпиндель при значительно меньшем потреблении энергии. Запатентованная система крепления принадлежностей Запатентованная KitchenAid система переднего крепления дополнительных принадлежностей используется с момента создания первого смесителя в 1919 году. Таким образом, вы можете использовать аксессуары независимо от года выпуска или модели прибора. Наслаждайтесь новейшими аксессуарами, даже с миксером, купленным много лет назад, и наслаждайтесь универсальностью и эффективностью 100-летнего опыта работы в этой области. Элегантный дизайн, яркие цвета Элегантный, простой в использовании, простой в уходе. Уделяйте больше времени приготовлению пищи и выпечке вместо того, чтобы просматривать руководство пользователя. Благодаря гладкому и круглому дизайну, с наклонной головкой, доступной в разных цветах, вы найдете идеальный смеситель для вас. Настоящий помощник на кухне Для Artisan® миксера нет ничего лишнего: можно смешивать разные виды теста (мягкое, среднее и твердое), измельчать и готовить мясо, овощи и фрукты, раскатывать и резать макароны, готовить smoothies, натуральные соки и даже мороженое. Все это можно сделать, просто прикрепив один из подходящих аксессуаров. В соответствии с вашими потребностями Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров превратит Artisan® смеситель с подставкой. Просто прикрепите их к миксеру через уникальную втулку для крепления, и вы готовы к приготовлению пищи. С этими аксессуарами вы можете делать все с непринужденным совершенством, которое дает 100-летний опыт.
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