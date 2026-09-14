Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125ELR лавандовый

Первый KitchenAid смеситель появился на кухнях Северной Америки в 1919 году. С тех пор непрерывный процесс совершенствования и инноваций привел к созданию линейки Artisan® и функционального смесителя с тем же названием. Уникальный дизайн, прочная металлическая конструкция и типичные функции профессионального прибора делают этот планетарный миксер незаменимым и идеально интегрированным элементом любой кухни, готовым в любое время выполнить самые сложные задачи. Рассчитан на долгий срок службы Разработанный для обеспечения высокой производительности и высокой стойкости в течение долгого времени, многоцелевой миксер Artisan является самым тихим прибором в своей категории, идеально подходящим для тех, кто хочет получить высокую мощность двигателя, повышенную производительность смешивания и большую творческую свободу благодаря десяткам доступных аксессуаров. До 16% более высокий КПД по сравнению с аналогичными моделями Миксер, поставляемый с подставкой, изготовлен из самых прочных материалов и может справиться с любым рецептом, который вы хотите приготовить. Система Direct Drive двигателя поражает более высоким КПД до 16% по сравнению с аналогичными моделями, передавая больше мощности на вращающийся шпиндель при значительно меньшем потреблении энергии. Запатентованная система крепления принадлежностей Запатентованная KitchenAid система переднего крепления дополнительных принадлежностей используется с момента создания первого смесителя в 1919 году. Таким образом, вы можете использовать аксессуары независимо от года выпуска или модели прибора. Наслаждайтесь новейшими аксессуарами, даже с миксером, купленным много лет назад, и наслаждайтесь универсальностью и эффективностью 100-летнего опыта работы в этой области. Элегантный дизайн, яркие цвета Элегантный, простой в использовании, простой в уходе. Уделяйте больше времени приготовлению пищи и выпечке вместо того, чтобы просматривать руководство пользователя. Благодаря гладкому и круглому дизайну, с наклонной головкой, доступной в разных цветах, вы найдете идеальный смеситель для вас. Настоящий помощник на кухне Для Artisan® миксера нет ничего лишнего: можно смешивать разные виды теста (мягкое, среднее и твердое), измельчать и готовить мясо, овощи и фрукты, раскатывать и резать макароны, готовить smoothies, натуральные соки и даже мороженое. Все это можно сделать, просто прикрепив один из подходящих аксессуаров. В соответствии с вашими потребностями Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров превратит Artisan® смеситель с подставкой. Просто прикрепите их к миксеру через уникальную втулку для крепления, и вы готовы к приготовлению пищи. С этими аксессуарами вы можете делать все с непринужденным совершенством, которое дает 100-летний опыт.