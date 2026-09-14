Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый
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Характеристики
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730586
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Характеристики
Бренд
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
для взбиваниядля смешиваниядля замешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х27
Вес, кг.
11.5
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый
Стационарный миксер, мощность 800 Вт, количество скоростей 10, объём чаши 4.8 л, материал чаши нерж. сталь, насадки: венчики для взбивания, для теста.
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Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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Бренд
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Развернуть
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
для взбиваниядля смешиваниядля замешивания
Страна производитель
Китай
Стационарный миксер, мощность 800 Вт, количество скоростей 10, объём чаши 4.8 л, материал чаши нерж. сталь, насадки: венчики для взбивания, для теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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