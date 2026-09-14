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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
голубой
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730692
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
голубой
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х28
Вес, кг.
12.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат

Миксер KitchenAid — это надежный и мощный стационарный помощник на вашей кухне, который превратит процесс готовки в настоящее удовольствие. Этот стильный прибор весом 10,9 кг оснащён чашей объёмом 4,8 литра, что делает его идеальным выбором для замешивания различных тест и приготовления массовых блюд. Одной из особенностей этой модели является функция вращения чаши, которая гарантирует равномерное перемешивание ингредиентов без лишних усилий. Миксер оснащён двигателем мощностью 300 Вт, что позволяет ему справляться с большинством кулинарных задач. Корпус миксера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и устойчивость устройства, а голубой цвет добавляет свежести и элегантности в интерьер кухни. Миксер снабжен 10 скоростями, которые позволяют подбирать оптимальный режим для каждого типа ингредиентов. От медленного смешивания до быстрого взбивания — этот миксер справится с любой задачей. В комплекте прилагаются 4 насадки, способные удовлетворить большинство ваших кулинарных нужд. Длина сетевого шнура составляет 1,35 м, что обеспечивает удобство при размещении прибора на кухне. Бренд KitchenAid уже давно завоевал доверие пользователей по всему миру благодаря качеству своей продукции. Данный миксер — яркий тому пример. Изготовленный в Китае, этот миксер KitchenAid представляет собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, став незаменимым помощником на вашей кухне.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
голубой
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и мощный стационарный помощник на вашей кухне, который превратит процесс готовки в настоящее удовольствие. Этот стильный прибор весом 10,9 кг оснащён чашей объёмом 4,8 литра, что делает его идеальным выбором для замешивания различных тест и приготовления массовых блюд. Одной из особенностей этой модели является функция вращения чаши, которая гарантирует равномерное перемешивание ингредиентов без лишних усилий. Миксер оснащён двигателем мощностью 300 Вт, что позволяет ему справляться с большинством кулинарных задач. Корпус миксера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и устойчивость устройства, а голубой цвет добавляет свежести и элегантности в интерьер кухни. Миксер снабжен 10 скоростями, которые позволяют подбирать оптимальный режим для каждого типа ингредиентов. От медленного смешивания до быстрого взбивания — этот миксер справится с любой задачей. В комплекте прилагаются 4 насадки, способные удовлетворить большинство ваших кулинарных нужд. Длина сетевого шнура составляет 1,35 м, что обеспечивает удобство при размещении прибора на кухне. Бренд KitchenAid уже давно завоевал доверие пользователей по всему миру благодаря качеству своей продукции. Данный миксер — яркий тому пример. Изготовленный в Китае, этот миксер KitchenAid представляет собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, став незаменимым помощником на вашей кухне.
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Отзывы


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