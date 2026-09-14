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Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00)

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Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 1
Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 2
Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 3
Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 4
Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 5
Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 1
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 2
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 3
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 4
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 5
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729845
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Характеристики

Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Модель процессора
AMD Ryzen V3C14
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
10 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2
Другие порты и интерфейсы
2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M), 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M)
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
68
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
293 x 216 x 230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х35
Вес, кг.
8.85

Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00)

Сетевое хранилище Asustor — мощное решение для современных задач хранения и работы с большими объёмами данных. Четырёхъядерный процессор AMD Ryzen V3C14 с частотой 2300 МГц и внушительные 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность даже при сложных нагрузках. Десять отсеков для 2.5-дюймовых накопителей делают систему вместительной и гибкой — легко масштабируйте пространство под свои потребности. Горячая замена HDD позволяет обновлять диски без остановки работы, а поддержка режимов RAID (Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) гарантирует удобную настройку безопасности и скорости хранения. Четыре сетевых порта 10 Гбит Ethernet и поддержка протокола iSCSI открывают широкие возможности для работы в больших коллективах и оптимизации бизнес-процессов. При всём этом система остаётся достаточно экономичной — потребляет всего 68 Вт. Asustor — для тех, кому важны надёжность, скорость и простор для роста.

Отзывы о товаре Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00)




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Характеристики
Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Модель процессора
AMD Ryzen V3C14
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
10 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Развернуть
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2
Другие порты и интерфейсы
2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M), 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M)
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
68
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
293 x 216 x 230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище Asustor — мощное решение для современных задач хранения и работы с большими объёмами данных. Четырёхъядерный процессор AMD Ryzen V3C14 с частотой 2300 МГц и внушительные 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность даже при сложных нагрузках. Десять отсеков для 2.5-дюймовых накопителей делают систему вместительной и гибкой — легко масштабируйте пространство под свои потребности. Горячая замена HDD позволяет обновлять диски без остановки работы, а поддержка режимов RAID (Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) гарантирует удобную настройку безопасности и скорости хранения. Четыре сетевых порта 10 Гбит Ethernet и поддержка протокола iSCSI открывают широкие возможности для работы в больших коллективах и оптимизации бизнес-процессов. При всём этом система остаётся достаточно экономичной — потребляет всего 68 Вт. Asustor — для тех, кому важны надёжность, скорость и простор для роста.
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