Top.Mail.Ru
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое хранилище Synology (RS822RP+)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 1
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 2
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 3
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 4
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 5
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 6
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 7
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 8
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 9
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 7
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 8
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 9
  • Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
192 120 руб. 
Начислим 3074 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое хранилище Synology (RS822RP+)
192 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
518.6x480x44 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
4
Частота процессора
2200 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, набор принадлежностей, документация, кабель питания x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2048
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Интерфейс накопителей
SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
47.69
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
61х58х21
Вес, кг.
11

Описание товара Сетевое хранилище Synology (RS822RP+)

RS822(RP)+ включает набор надежных решений для управления файлами, их совместного использования и синхронизации, что делает его гибким выбором для любого бизнеса. Помимо быстрого локального доступа к файлам, Synology Drive обеспечивает удобный доступ к инструментам управления и обмена файлами с различных платформ. Подключайтесь и синхронизируйте данные между устройствами, автоматически поддерживая их актуальность для удаленных команд и офисов.. Используйте службу C2 Storage, чтобы еще больше повысить производительность и снизить потребность в обслуживании. Синхронизация между несколькими площадками с помощью Hybrid Share требует меньшей полосы пропускания, поскольку файлы необходимо загружать на серверы C2 только один раз. Часто используемые данные кэшируются локально на RS822(RP)+ и других подключенных системах Synology, обеспечивая немедленный и быстрый доступ и потоковую передачу других файлов по мере необходимости, сокращая занимаемую площадь. Кроме того, непредвиденные потребности в хранении данных можно удовлетворить с помощью гибкой системы хранения по запросу.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology (RS822RP+)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
518.6x480x44 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
4
Частота процессора
2200 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, набор принадлежностей, документация, кабель питания x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2048
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
47.69
Система охлаждения
да
Описание
RS822(RP)+ включает набор надежных решений для управления файлами, их совместного использования и синхронизации, что делает его гибким выбором для любого бизнеса. Помимо быстрого локального доступа к файлам, Synology Drive обеспечивает удобный доступ к инструментам управления и обмена файлами с различных платформ. Подключайтесь и синхронизируйте данные между устройствами, автоматически поддерживая их актуальность для удаленных команд и офисов.. Используйте службу C2 Storage, чтобы еще больше повысить производительность и снизить потребность в обслуживании. Синхронизация между несколькими площадками с помощью Hybrid Share требует меньшей полосы пропускания, поскольку файлы необходимо загружать на серверы C2 только один раз. Часто используемые данные кэшируются локально на RS822(RP)+ и других подключенных системах Synology, обеспечивая немедленный и быстрый доступ и потоковую передачу других файлов по мере необходимости, сокращая занимаемую площадь. Кроме того, непредвиденные потребности в хранении данных можно удовлетворить с помощью гибкой системы хранения по запросу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology (RS822RP+) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 192120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...