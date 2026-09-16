Система хранения данных QNAP TS-253E-8G-EU-QL
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 260 руб.
В наличии
Код товара: 729858
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181 260 руб.
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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
сетевой адаптер
Модель процессора
Intel Celeron J6412
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
20 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Менеджеры закачек
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Потребляемая мощность
18.09
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
102 x 169 x 225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х21
Вес, кг.
2.6
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-253E-8G-EU-QL
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-253E-8G оснащено 2 слотами для жестких дисков и поддерживает RAID-массивы. Это оптимальный выбор для малых офисов и домашних пользователей, которые ищут надежное и универсальное средство хранения и обмена данными. (NAS) QNAP TS-253E-8G имеет множество дополнительных функций. Это потоковое воспроизведение мультимедиа на множество устройств, доступ к файлам из любой точки мира через интернет, возможность создавать каталоги фотографий, резервное копирование данных и т.д. Для этого сетевое хранилище оснащено процессором с частотой 2.6 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти.
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Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
сетевой адаптер
Модель процессора
Intel Celeron J6412
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
20 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Менеджеры закачек
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Потребляемая мощность
18.09
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
102 x 169 x 225 мм
Страна производитель
Китай
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-253E-8G оснащено 2 слотами для жестких дисков и поддерживает RAID-массивы. Это оптимальный выбор для малых офисов и домашних пользователей, которые ищут надежное и универсальное средство хранения и обмена данными. (NAS) QNAP TS-253E-8G имеет множество дополнительных функций. Это потоковое воспроизведение мультимедиа на множество устройств, доступ к файлам из любой точки мира через интернет, возможность создавать каталоги фотографий, резервное копирование данных и т.д. Для этого сетевое хранилище оснащено процессором с частотой 2.6 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти.
Система хранения данных QNAP TS-253E-8G-EU-QL - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 181260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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