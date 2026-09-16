Система хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
269 880 руб.
В наличии
Код товара: 729855
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269 880 руб.
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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI
Менеджеры закачек
Поддержка протоколов доступа к файлам: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
35.3
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
483 x 43 x 321 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х18
Вес, кг.
6.12
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
Сетевое хранилище без дисков; SMB QNAP TS-464eU-8G NAS 4 HDD trays, rackmount 1U, 1 PSU. 4-core Intel Celeron N5105/N5095 2.0-2.9 GHz, 8 GB RAM, 2x2.5GbE, 2xUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 2xM.2 PCIe Gen 3 x1 slots , W/o rail kit RAIL-B02 TS-464eU оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5095/5105 с частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,9 ГГц). Компактная конструкция малой глубины упрощает установку в небольших медиашкафах или местах с большим количеством кабелей. Благодаря расширяемой емкости хранилища и многофункциональным приложениям TS-464eU является идеальным решением для хранения данных небольших организаций.
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Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Развернуть
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI
Менеджеры закачек
Поддержка протоколов доступа к файлам: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
35.3
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
483 x 43 x 321 мм
Страна производитель
Китай
Сетевое хранилище без дисков; SMB QNAP TS-464eU-8G NAS 4 HDD trays, rackmount 1U, 1 PSU. 4-core Intel Celeron N5105/N5095 2.0-2.9 GHz, 8 GB RAM, 2x2.5GbE, 2xUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 2xM.2 PCIe Gen 3 x1 slots , W/o rail kit RAIL-B02 TS-464eU оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5095/5105 с частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,9 ГГц). Компактная конструкция малой глубины упрощает установку в небольших медиашкафах или местах с большим количеством кабелей. Благодаря расширяемой емкости хранилища и многофункциональным приложениям TS-464eU является идеальным решением для хранения данных небольших организаций.
Система хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU - купить по цене 269880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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