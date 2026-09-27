Описание товара Сетевое хранилище Synology UC3200

Synology UC3200 - двухконтроллерное корпоративное массивное хранилище с ориентацией на высокую доступность, виртуализацию и iSCSI-нагрузки. Модель относится к уровню дата-центров и критичных бизнес-систем, а не домашнего использования.

Для кого и под какие задачи

Устройство рассчитано на компании, которым требуется отказоустойчивый SAN/NAS для виртуальных машин, баз данных и других бизнес-критичных сервисов. UC-серия делает акцент на непрерывности работы и отказоустойчивой архитектуре с двумя контроллерами и возможностью обслуживания без остановки сервисов.

Аппаратные особенности и хранение

Система поддерживает установку большого числа дисков (в зависимости от конфигурации и полок расширения), работу с RAID-масивами и снапшотами корпоративного уровня. Поддерживаются протоколы iSCSI, Fibre Channel (на соответствующих моделях), продвинутые механизмы LUN-управления и тиражирования данных между площадками.

ПО и управление

Управление ведётся через фирменную ОС Synology (DSM/UC, в зависимости от ревизии), которая предлагает инструменты для кластеризации, резервного копирования и мониторинга нагрузки. Есть поддержка интеграции с виртуизационными платформами (VMware, Hyper-V и др.) и корпоративными каталогами пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

UC3200 требует продуманной схемы размещения, питания, охлаждения и отдельной сетевой инфраструктуры, поэтому обычно закупается в рамках ИТ-проекта, а не "в розницу" для дома. Для оценки стоимости владения важно учитывать не только сам корпус, но и диски, лицензии, сервисные контракты и возможные полки расширения.