Сетевое хранилище Synology UC3200
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology UC3200
Synology UC3200 - двухконтроллерное корпоративное массивное хранилище с ориентацией на высокую доступность, виртуализацию и iSCSI-нагрузки. Модель относится к уровню дата-центров и критичных бизнес-систем, а не домашнего использования.
Для кого и под какие задачи
Устройство рассчитано на компании, которым требуется отказоустойчивый SAN/NAS для виртуальных машин, баз данных и других бизнес-критичных сервисов. UC-серия делает акцент на непрерывности работы и отказоустойчивой архитектуре с двумя контроллерами и возможностью обслуживания без остановки сервисов.
Аппаратные особенности и хранение
Система поддерживает установку большого числа дисков (в зависимости от конфигурации и полок расширения), работу с RAID-масивами и снапшотами корпоративного уровня. Поддерживаются протоколы iSCSI, Fibre Channel (на соответствующих моделях), продвинутые механизмы LUN-управления и тиражирования данных между площадками.
ПО и управление
Управление ведётся через фирменную ОС Synology (DSM/UC, в зависимости от ревизии), которая предлагает инструменты для кластеризации, резервного копирования и мониторинга нагрузки. Есть поддержка интеграции с виртуизационными платформами (VMware, Hyper-V и др.) и корпоративными каталогами пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
UC3200 требует продуманной схемы размещения, питания, охлаждения и отдельной сетевой инфраструктуры, поэтому обычно закупается в рамках ИТ-проекта, а не "в розницу" для дома. Для оценки стоимости владения важно учитывать не только сам корпус, но и диски, лицензии, сервисные контракты и возможные полки расширения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Synology UC3200 - двухконтроллерное корпоративное массивное хранилище с ориентацией на высокую доступность, виртуализацию и iSCSI-нагрузки. Модель относится к уровню дата-центров и критичных бизнес-систем, а не домашнего использования.
Для кого и под какие задачи
Устройство рассчитано на компании, которым требуется отказоустойчивый SAN/NAS для виртуальных машин, баз данных и других бизнес-критичных сервисов. UC-серия делает акцент на непрерывности работы и отказоустойчивой архитектуре с двумя контроллерами и возможностью обслуживания без остановки сервисов.
Аппаратные особенности и хранение
Система поддерживает установку большого числа дисков (в зависимости от конфигурации и полок расширения), работу с RAID-масивами и снапшотами корпоративного уровня. Поддерживаются протоколы iSCSI, Fibre Channel (на соответствующих моделях), продвинутые механизмы LUN-управления и тиражирования данных между площадками.
ПО и управление
Управление ведётся через фирменную ОС Synology (DSM/UC, в зависимости от ревизии), которая предлагает инструменты для кластеризации, резервного копирования и мониторинга нагрузки. Есть поддержка интеграции с виртуизационными платформами (VMware, Hyper-V и др.) и корпоративными каталогами пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
UC3200 требует продуманной схемы размещения, питания, охлаждения и отдельной сетевой инфраструктуры, поэтому обычно закупается в рамках ИТ-проекта, а не "в розницу" для дома. Для оценки стоимости владения важно учитывать не только сам корпус, но и диски, лицензии, сервисные контракты и возможные полки расширения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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