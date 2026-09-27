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Сетевое хранилище Synology UC3200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology UC3200

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Сетевое хранилище Synology UC3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
918 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361169
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
83х60х24
Вес, кг.
25

Описание товара Сетевое хранилище Synology UC3200

Synology UC3200 - двухконтроллерное корпоративное массивное хранилище с ориентацией на высокую доступность, виртуализацию и iSCSI-нагрузки. Модель относится к уровню дата-центров и критичных бизнес-систем, а не домашнего использования.

Для кого и под какие задачи

Устройство рассчитано на компании, которым требуется отказоустойчивый SAN/NAS для виртуальных машин, баз данных и других бизнес-критичных сервисов. UC-серия делает акцент на непрерывности работы и отказоустойчивой архитектуре с двумя контроллерами и возможностью обслуживания без остановки сервисов.

Аппаратные особенности и хранение

Система поддерживает установку большого числа дисков (в зависимости от конфигурации и полок расширения), работу с RAID-масивами и снапшотами корпоративного уровня. Поддерживаются протоколы iSCSI, Fibre Channel (на соответствующих моделях), продвинутые механизмы LUN-управления и тиражирования данных между площадками.

ПО и управление

Управление ведётся через фирменную ОС Synology (DSM/UC, в зависимости от ревизии), которая предлагает инструменты для кластеризации, резервного копирования и мониторинга нагрузки. Есть поддержка интеграции с виртуизационными платформами (VMware, Hyper-V и др.) и корпоративными каталогами пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

UC3200 требует продуманной схемы размещения, питания, охлаждения и отдельной сетевой инфраструктуры, поэтому обычно закупается в рамках ИТ-проекта, а не "в розницу" для дома. Для оценки стоимости владения важно учитывать не только сам корпус, но и диски, лицензии, сервисные контракты и возможные полки расширения.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology UC3200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание

Synology UC3200 - двухконтроллерное корпоративное массивное хранилище с ориентацией на высокую доступность, виртуализацию и iSCSI-нагрузки. Модель относится к уровню дата-центров и критичных бизнес-систем, а не домашнего использования.

Для кого и под какие задачи

Устройство рассчитано на компании, которым требуется отказоустойчивый SAN/NAS для виртуальных машин, баз данных и других бизнес-критичных сервисов. UC-серия делает акцент на непрерывности работы и отказоустойчивой архитектуре с двумя контроллерами и возможностью обслуживания без остановки сервисов.

Аппаратные особенности и хранение

Система поддерживает установку большого числа дисков (в зависимости от конфигурации и полок расширения), работу с RAID-масивами и снапшотами корпоративного уровня. Поддерживаются протоколы iSCSI, Fibre Channel (на соответствующих моделях), продвинутые механизмы LUN-управления и тиражирования данных между площадками.

ПО и управление

Управление ведётся через фирменную ОС Synology (DSM/UC, в зависимости от ревизии), которая предлагает инструменты для кластеризации, резервного копирования и мониторинга нагрузки. Есть поддержка интеграции с виртуизационными платформами (VMware, Hyper-V и др.) и корпоративными каталогами пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

UC3200 требует продуманной схемы размещения, питания, охлаждения и отдельной сетевой инфраструктуры, поэтому обычно закупается в рамках ИТ-проекта, а не "в розницу" для дома. Для оценки стоимости владения важно учитывать не только сам корпус, но и диски, лицензии, сервисные контракты и возможные полки расширения.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology UC3200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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