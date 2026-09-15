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Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)

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Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
281 780 руб. 
Начислим 20356 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
281 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
280.8x264.3x188.2 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
6
Частота процессора
2200 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, радиатор для M.2 SSD x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8192
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Интерфейс накопителей
SATA III, M.2
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x3, USB 3.2 Gen 1 Type-C х1
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
45.9
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
7.3

Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)

Настольное сетевое хранилище QNAP TS-673A-8G - это высокая производительность, умноженная на коммутационные интерфейсы. Скорость работы обеспечивается процессором и оперативной памятью DDR4, а операции ввода/вывода получают существенный прирост IOPS при установке 2xNVMe SSD в слоты, интегрированные в системную плату NAS. В полной мере, потенциал устройства раскрывается в многообразии коммутационных интерфейсов. Помимо традиционных гигабитных портов, QNAP TS-673A-8G оснащен 2.5 гигабитными портами RJ45, портами USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, поддерживающими соединения до 10 гигабит. А если и этого мало, в запасе есть еще PCIe для расширения возможностей устройства картами QM2 или беспроводным адаптером.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
280.8x264.3x188.2 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
6
Частота процессора
2200 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, радиатор для M.2 SSD x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8192
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA III, M.2
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x3, USB 3.2 Gen 1 Type-C х1
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
45.9
Система охлаждения
да
Описание
Настольное сетевое хранилище QNAP TS-673A-8G - это высокая производительность, умноженная на коммутационные интерфейсы. Скорость работы обеспечивается процессором и оперативной памятью DDR4, а операции ввода/вывода получают существенный прирост IOPS при установке 2xNVMe SSD в слоты, интегрированные в системную плату NAS. В полной мере, потенциал устройства раскрывается в многообразии коммутационных интерфейсов. Помимо традиционных гигабитных портов, QNAP TS-673A-8G оснащен 2.5 гигабитными портами RJ45, портами USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, поддерживающими соединения до 10 гигабит. А если и этого мало, в запасе есть еще PCIe для расширения возможностей устройства картами QM2 или беспроводным адаптером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 281780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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