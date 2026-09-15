Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
281 780 руб.
В наличии
Код товара: 586135
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
281 780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
280.8x264.3x188.2 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
6
Частота процессора
2200 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, радиатор для M.2 SSD x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8192
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Интерфейс накопителей
SATA III, M.2
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x3, USB 3.2 Gen 1 Type-C х1
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
45.9
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
7.3
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
Настольное сетевое хранилище QNAP TS-673A-8G - это высокая производительность, умноженная на коммутационные интерфейсы. Скорость работы обеспечивается процессором и оперативной памятью DDR4, а операции ввода/вывода получают существенный прирост IOPS при установке 2xNVMe SSD в слоты, интегрированные в системную плату NAS. В полной мере, потенциал устройства раскрывается в многообразии коммутационных интерфейсов. Помимо традиционных гигабитных портов, QNAP TS-673A-8G оснащен 2.5 гигабитными портами RJ45, портами USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, поддерживающими соединения до 10 гигабит. А если и этого мало, в запасе есть еще PCIe для расширения возможностей устройства картами QM2 или беспроводным адаптером.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 269 880 руб.67470 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 270 650 руб.67663 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (DS2422+)
-
В наличииЦена 281 110 руб.70278 руб. в СплитСистемы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 331 305 руб.82827 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G
-
В наличииЦена 364 875 руб.91219 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-464U-8G
-
В наличииЦена 395 560 руб.98890 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU
-
В наличииЦена 418 980 руб.104745 руб. в СплитСетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)
-
В наличииЦена 463 920 руб.115980 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)
-
В наличииЦена 564 330 руб.141083 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
-
В наличииЦена 675 140 руб.168785 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G
-
В наличииЦена 698 360 руб.174590 руб. в СплитСетевое хранилище Synology RS4021XS+
-
В наличииЦена 829 240 руб.207310 руб. в СплитСетевое хранилище Synology UC3200
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
280.8x264.3x188.2 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
6
Частота процессора
2200 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, радиатор для M.2 SSD x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8192
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA III, M.2
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x3, USB 3.2 Gen 1 Type-C х1
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
45.9
Система охлаждения
да
Настольное сетевое хранилище QNAP TS-673A-8G - это высокая производительность, умноженная на коммутационные интерфейсы. Скорость работы обеспечивается процессором и оперативной памятью DDR4, а операции ввода/вывода получают существенный прирост IOPS при установке 2xNVMe SSD в слоты, интегрированные в системную плату NAS. В полной мере, потенциал устройства раскрывается в многообразии коммутационных интерфейсов. Помимо традиционных гигабитных портов, QNAP TS-673A-8G оснащен 2.5 гигабитными портами RJ45, портами USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, поддерживающими соединения до 10 гигабит. А если и этого мало, в запасе есть еще PCIe для расширения возможностей устройства картами QM2 или беспроводным адаптером.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 281780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)