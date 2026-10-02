Сетевое хранилище Synology SA3200D
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology SA3200D
Synology SA3200D - двухконтроллерная SAN/NAS-система 2U с 12 отсеками для 2.5″/3.5″ SATA/SAS-дисков, ориентированная на высокую доступность и работу 24/7 в корпоративной среде. Каждый контроллер использует процессор Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ на контроллер), обеспечивая отказоустойчивость на уровне контроллеров и памяти.
Для кого и под какие задачи
SA3200D подойдёт для компаний, которым нужна отказоустойчивая платформа под виртуализацию, базы данных, VDI и другие критичные сервисы с минимальным временем простоя. Система ориентирована на сценарии с требованием к непрерывности: кластеры гипервизоров, файловые сервисы для большого числа пользователей, видеонаблюдение корпоративного уровня.
Аппаратные возможности и хранение
Массив поддерживает до 12 дисков в базовом шасси с возможностью расширения до 36 накопителей за счёт двух полок RXD1219sas. Два контроллера с NTB-соединением, SATA DOM для ОС и поддержка RAID (включая RAID-группы под iSCSI-LUN) обеспечивают стабильность и гибкую конфигурацию хранилища.
Сети и ПО
SA3200D оснащён 4x1GbE и 1x10GbE RJ-45 на каждый контроллер, а также слотом PCIe 3.0 x8 для установки дополнительных 10/25GbE-карт. Управление и сервисы реализованы через DSM с поддержкой снапшотов, репликации, iSCSI-LUN, интеграции с VMware/Hyper-V и средствами резервного копирования.
Важные нюансы перед покупкой
Это решение рассчитано на стоечную установку и инфраструктуру уровня ЦОД (электропитание, охлаждение, сеть), поэтому важно заранее планировать размещение и окружение. Для достижения заявленной отказоустойчивости требуется корректная настройка двухконтроллерной схемы, RAID и внешних путей доступа (multipath, дублирование сетей/ коммутаторов).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Synology SA3200D - двухконтроллерная SAN/NAS-система 2U с 12 отсеками для 2.5″/3.5″ SATA/SAS-дисков, ориентированная на высокую доступность и работу 24/7 в корпоративной среде. Каждый контроллер использует процессор Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ на контроллер), обеспечивая отказоустойчивость на уровне контроллеров и памяти.
Для кого и под какие задачи
SA3200D подойдёт для компаний, которым нужна отказоустойчивая платформа под виртуализацию, базы данных, VDI и другие критичные сервисы с минимальным временем простоя. Система ориентирована на сценарии с требованием к непрерывности: кластеры гипервизоров, файловые сервисы для большого числа пользователей, видеонаблюдение корпоративного уровня.
Аппаратные возможности и хранение
Массив поддерживает до 12 дисков в базовом шасси с возможностью расширения до 36 накопителей за счёт двух полок RXD1219sas. Два контроллера с NTB-соединением, SATA DOM для ОС и поддержка RAID (включая RAID-группы под iSCSI-LUN) обеспечивают стабильность и гибкую конфигурацию хранилища.
Сети и ПО
SA3200D оснащён 4x1GbE и 1x10GbE RJ-45 на каждый контроллер, а также слотом PCIe 3.0 x8 для установки дополнительных 10/25GbE-карт. Управление и сервисы реализованы через DSM с поддержкой снапшотов, репликации, iSCSI-LUN, интеграции с VMware/Hyper-V и средствами резервного копирования.
Важные нюансы перед покупкой
Это решение рассчитано на стоечную установку и инфраструктуру уровня ЦОД (электропитание, охлаждение, сеть), поэтому важно заранее планировать размещение и окружение. Для достижения заявленной отказоустойчивости требуется корректная настройка двухконтроллерной схемы, RAID и внешних путей доступа (multipath, дублирование сетей/ коммутаторов).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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