Описание товара Сетевое хранилище Synology SA3200D

Synology SA3200D - двухконтроллерная SAN/NAS-система 2U с 12 отсеками для 2.5″/3.5″ SATA/SAS-дисков, ориентированная на высокую доступность и работу 24/7 в корпоративной среде. Каждый контроллер использует процессор Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ на контроллер), обеспечивая отказоустойчивость на уровне контроллеров и памяти.

Для кого и под какие задачи

SA3200D подойдёт для компаний, которым нужна отказоустойчивая платформа под виртуализацию, базы данных, VDI и другие критичные сервисы с минимальным временем простоя. Система ориентирована на сценарии с требованием к непрерывности: кластеры гипервизоров, файловые сервисы для большого числа пользователей, видеонаблюдение корпоративного уровня.

Аппаратные возможности и хранение

Массив поддерживает до 12 дисков в базовом шасси с возможностью расширения до 36 накопителей за счёт двух полок RXD1219sas. Два контроллера с NTB-соединением, SATA DOM для ОС и поддержка RAID (включая RAID-группы под iSCSI-LUN) обеспечивают стабильность и гибкую конфигурацию хранилища.

Сети и ПО

SA3200D оснащён 4x1GbE и 1x10GbE RJ-45 на каждый контроллер, а также слотом PCIe 3.0 x8 для установки дополнительных 10/25GbE-карт. Управление и сервисы реализованы через DSM с поддержкой снапшотов, репликации, iSCSI-LUN, интеграции с VMware/Hyper-V и средствами резервного копирования.

Важные нюансы перед покупкой

Это решение рассчитано на стоечную установку и инфраструктуру уровня ЦОД (электропитание, охлаждение, сеть), поэтому важно заранее планировать размещение и окружение. Для достижения заявленной отказоустойчивости требуется корректная настройка двухконтроллерной схемы, RAID и внешних путей доступа (multipath, дублирование сетей/ коммутаторов).