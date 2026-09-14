Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G
TS-1232PXU-RP с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. TS-1232PXU-RP поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание нового гибридного облачного хранилища стало еще проще. TS-1232PXU-RP также имеет резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 564 330 руб.141083 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
-
В наличииЦена 675 140 руб.168785 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G
-
В наличииЦена 698 360 руб.174590 руб. в СплитСетевое хранилище Synology RS4021XS+
-
В наличииЦена 829 240 руб.207310 руб. в СплитСетевое хранилище Synology UC3200
-
В наличииЦена 916 500 руб.229125 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (FS3410)
-
В наличииЦена 1 003 750 руб.250938 руб. в СплитСетевое хранилище Synology SA3200D
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G