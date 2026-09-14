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Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology RS4021XS+

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 7
  • Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
698 360 руб. 
Начислим 11174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевое хранилище Synology RS4021XS+
698 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, набор принадлежностей, кабель питания
Модель процессора
Intel Xeon D-1541
Частота процессора, МГц
2100
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
16 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
2 х USB 3.0
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Менеджеры закачек
да
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
62.68
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482 x 132 x 657 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х62х30
Вес, кг.
22.84

Описание товара Сетевое хранилище Synology RS4021XS+

Synology RackStation RS4021xs+ - 16-отсечный стоечный NAS для бизнеса с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, до 2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC, расширяемой до 64 ГБ. Система рассчитана на высокие нагрузки: более 200k IOPS 4K Random Read и последовательное чтение свыше 6 ГБ/с при правильной конфигурации сети и дисков.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт для компаний с интенсивным файловым доступом, большим количеством пользователей, а также для задач резервного копирования, медиасерверов и хранения больших объёмов данных. RS4021xs+ хорошо вписывается в инфраструктуру виртуализации, систем видеонаблюдения и проектов аналитики, где важны скорость и ёмкость.

Аппаратные возможности и хранение

Устройство поддерживает 16 дисков 2.5?/3.5? SATA, а с двумя полками RX1217(RP) масштабируется до 40 накопителей. Реализована поддержка RAID 0/1/5/6/10/JBOD/RAID F1, кэширование на SSD и продвинутые механизмы защиты данных (снапшоты, репликация).

Сети и расширения

RS4021xs+ имеет встроенные 10GbE-порты и 1GbE-интерфейсы, а также слот PCIe для дополнительных сетевых карт. Работает под управлением DSM с полным набором сервисов: iSCSI, файловые протоколы, резервное копирование, мониторинг и интеграция с AD/LDAP.

Важные нюансы перед покупкой

Для реализации высоких скоростей важно предусмотреть соответствующую сетевую инфраструктуру (10/25GbE-коммутаторы, кабели, конфигурацию LACP/VLAN). Устройство рассчитано на серверные условия - при планировании бюджета стоит учесть потребление до ~800 Вт и акустический шум в стойке.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RS4021XS+




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, набор принадлежностей, кабель питания
Модель процессора
Intel Xeon D-1541
Частота процессора, МГц
2100
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
16 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
2 х USB 3.0
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Менеджеры закачек
да
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
62.68
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482 x 132 x 657 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Synology RackStation RS4021xs+ - 16-отсечный стоечный NAS для бизнеса с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, до 2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC, расширяемой до 64 ГБ. Система рассчитана на высокие нагрузки: более 200k IOPS 4K Random Read и последовательное чтение свыше 6 ГБ/с при правильной конфигурации сети и дисков.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт для компаний с интенсивным файловым доступом, большим количеством пользователей, а также для задач резервного копирования, медиасерверов и хранения больших объёмов данных. RS4021xs+ хорошо вписывается в инфраструктуру виртуализации, систем видеонаблюдения и проектов аналитики, где важны скорость и ёмкость.

Аппаратные возможности и хранение

Устройство поддерживает 16 дисков 2.5?/3.5? SATA, а с двумя полками RX1217(RP) масштабируется до 40 накопителей. Реализована поддержка RAID 0/1/5/6/10/JBOD/RAID F1, кэширование на SSD и продвинутые механизмы защиты данных (снапшоты, репликация).

Сети и расширения

RS4021xs+ имеет встроенные 10GbE-порты и 1GbE-интерфейсы, а также слот PCIe для дополнительных сетевых карт. Работает под управлением DSM с полным набором сервисов: iSCSI, файловые протоколы, резервное копирование, мониторинг и интеграция с AD/LDAP.

Важные нюансы перед покупкой

Для реализации высоких скоростей важно предусмотреть соответствующую сетевую инфраструктуру (10/25GbE-коммутаторы, кабели, конфигурацию LACP/VLAN). Устройство рассчитано на серверные условия - при планировании бюджета стоит учесть потребление до ~800 Вт и акустический шум в стойке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology RS4021XS+ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 698360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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