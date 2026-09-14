Сетевое хранилище Synology RS4021XS+
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology RS4021XS+
Synology RackStation RS4021xs+ - 16-отсечный стоечный NAS для бизнеса с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, до 2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC, расширяемой до 64 ГБ. Система рассчитана на высокие нагрузки: более 200k IOPS 4K Random Read и последовательное чтение свыше 6 ГБ/с при правильной конфигурации сети и дисков.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт для компаний с интенсивным файловым доступом, большим количеством пользователей, а также для задач резервного копирования, медиасерверов и хранения больших объёмов данных. RS4021xs+ хорошо вписывается в инфраструктуру виртуализации, систем видеонаблюдения и проектов аналитики, где важны скорость и ёмкость.
Аппаратные возможности и хранение
Устройство поддерживает 16 дисков 2.5?/3.5? SATA, а с двумя полками RX1217(RP) масштабируется до 40 накопителей. Реализована поддержка RAID 0/1/5/6/10/JBOD/RAID F1, кэширование на SSD и продвинутые механизмы защиты данных (снапшоты, репликация).
Сети и расширения
RS4021xs+ имеет встроенные 10GbE-порты и 1GbE-интерфейсы, а также слот PCIe для дополнительных сетевых карт. Работает под управлением DSM с полным набором сервисов: iSCSI, файловые протоколы, резервное копирование, мониторинг и интеграция с AD/LDAP.
Важные нюансы перед покупкой
Для реализации высоких скоростей важно предусмотреть соответствующую сетевую инфраструктуру (10/25GbE-коммутаторы, кабели, конфигурацию LACP/VLAN). Устройство рассчитано на серверные условия - при планировании бюджета стоит учесть потребление до ~800 Вт и акустический шум в стойке.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Synology RackStation RS4021xs+ - 16-отсечный стоечный NAS для бизнеса с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, до 2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC, расширяемой до 64 ГБ. Система рассчитана на высокие нагрузки: более 200k IOPS 4K Random Read и последовательное чтение свыше 6 ГБ/с при правильной конфигурации сети и дисков.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт для компаний с интенсивным файловым доступом, большим количеством пользователей, а также для задач резервного копирования, медиасерверов и хранения больших объёмов данных. RS4021xs+ хорошо вписывается в инфраструктуру виртуализации, систем видеонаблюдения и проектов аналитики, где важны скорость и ёмкость.
Аппаратные возможности и хранение
Устройство поддерживает 16 дисков 2.5?/3.5? SATA, а с двумя полками RX1217(RP) масштабируется до 40 накопителей. Реализована поддержка RAID 0/1/5/6/10/JBOD/RAID F1, кэширование на SSD и продвинутые механизмы защиты данных (снапшоты, репликация).
Сети и расширения
RS4021xs+ имеет встроенные 10GbE-порты и 1GbE-интерфейсы, а также слот PCIe для дополнительных сетевых карт. Работает под управлением DSM с полным набором сервисов: iSCSI, файловые протоколы, резервное копирование, мониторинг и интеграция с AD/LDAP.
Важные нюансы перед покупкой
Для реализации высоких скоростей важно предусмотреть соответствующую сетевую инфраструктуру (10/25GbE-коммутаторы, кабели, конфигурацию LACP/VLAN). Устройство рассчитано на серверные условия - при планировании бюджета стоит учесть потребление до ~800 Вт и акустический шум в стойке.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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