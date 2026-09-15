Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G – модель корпоративного класса, обеспечивающая возможность скоростного удаленного доступа к большим массивам информации. Устройство рассчитано на размещение до 8 SATA накопителей 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов, объем каждого из которых ограничен 22 ТБ. Допускается организация массивов RAID 60, RAID 50, RAID 6, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Single disk, в котором задействуется единственный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G отличается высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 4-ядерным процессором AMD Ryzen V1500B и 4 ГБ оперативной памяти. Максимально допустимый объем ОЗУ – 64 ГБ. При необходимости скорость работы устройства можно значительно увеличить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей M.2 NVMe. Для размещения таких устройств используются 2 слота. Поддерживаемый форм-фактор M.2 SSD – 2280. Особенностью хранилища является наличие резервного источника питания. Устройство предназначено для настольной установки.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G