Описание товара Сетевое хранилище Synology (FS3410)

Synology FlashStation FS3410 - 2U-флеш-массива на 24 отсека под 2.5? SATA/SAS SSD с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, 2.1-2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 128 ГБ). Система ориентирована на полностью SSD-хранение с производительностью до ~7/3.4 ГБ/с последовательного чтения/записи и порядка 394k/129k IOPS для 4K iSCSI.

Для кого и под какие задачи

FS3410 подойдёт для I/O-интенсивных задач: большие БД, высоконагруженная виртуализация, VDI, CI/CD-системы, кэш-слои и аналитика, где критичны задержки и скорость. Это вариант для компаний, которым нужен быстрый, единый all-flash-массива с привычным DSM и возможностью масштабирования.

Аппаратные возможности и сети

24 фронтальных отсека под SSD позволяют строить отказоустойчивые RAID-группы с высокой плотностью ввода-вывода. Из коробки есть 4?1GbE и 2?10GbE, плюс два PCIe Gen3 x8 слота для установки дополнительных 10/25GbE-карт и расширения сетевой подсистемы.

ПО и функции

DSM на FS3410 даёт привычный стек Synology: файловые сервисы, iSCSI, снапшоты, репликацию, средства резервного копирования и интеграцию с AD/LDAP и гипервизорами. Поддерживаются шифрование, антивирус, виртуализация, VPN-сервер и другие корпоративные функции.

Важные нюансы перед покупкой

All-flash-архитектура требует внимательного подбора SSD из списка совместимости Synology и достаточного объёма ОЗУ (32+ ГБ для томов >108 ТБ). Устройство рассчитано на ЦОД-уровень: 2U-форм-фактор, 550-Вт резервированные БП, шум и тепловыделение предполагают выделенную серверную инфраструктуру.