Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)
QNAP TS-464U-RP-8G - версия TS-464U с резервированным питанием: 1U, 4xSATA-отсека, Intel Celeron N5095 и 8 ГБ ОЗУ, но с двумя БП по 250 Вт. Модель ориентирована на случаи, где важно сохранить доступ к данным даже при отказе одного блока питания.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт для небольших серверных и филиалов, где NAS включён в общую ИТ-инфраструктуру и критичен непрерывный доступ к бэкапам или файловым ресурсам. Это компромисс между недорогим 1U-решением и корпоративными массивами с полной резервированностью.
Аппаратные возможности и сети
Конфигурация по дискам, CPU и сетям аналогична TS-464U-8G: 4?SATA, Intel Celeron N5095, 8 ГБ ОЗУ, 2x2.5GbE, PCIe Gen3 x2, HDMI и 4?USB. Добавление второго БП снижает риск простоя из-за аппаратного отказа питания и упрощает интеграцию с двумя линиями электроснабжения.
Важные нюансы перед покупкой
Максимальный объём ОЗУ также ограничен 8 ГБ, поэтому планировать стоит под файловые/бэкап-задачи и лёгкие сервисы, а не крупную виртуализацию. Резервирование питания имеет смысл, если в стойке уже есть распределение по двум независимым источникам или ИБП.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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QNAP TS-464U-RP-8G - версия TS-464U с резервированным питанием: 1U, 4xSATA-отсека, Intel Celeron N5095 и 8 ГБ ОЗУ, но с двумя БП по 250 Вт. Модель ориентирована на случаи, где важно сохранить доступ к данным даже при отказе одного блока питания.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт для небольших серверных и филиалов, где NAS включён в общую ИТ-инфраструктуру и критичен непрерывный доступ к бэкапам или файловым ресурсам. Это компромисс между недорогим 1U-решением и корпоративными массивами с полной резервированностью.
Аппаратные возможности и сети
Конфигурация по дискам, CPU и сетям аналогична TS-464U-8G: 4?SATA, Intel Celeron N5095, 8 ГБ ОЗУ, 2x2.5GbE, PCIe Gen3 x2, HDMI и 4?USB. Добавление второго БП снижает риск простоя из-за аппаратного отказа питания и упрощает интеграцию с двумя линиями электроснабжения.
Важные нюансы перед покупкой
Максимальный объём ОЗУ также ограничен 8 ГБ, поэтому планировать стоит под файловые/бэкап-задачи и лёгкие сервисы, а не крупную виртуализацию. Резервирование питания имеет смысл, если в стойке уже есть распределение по двум независимым источникам или ИБП.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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