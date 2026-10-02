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Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS

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Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 1
Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 2
Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 3
Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 4
Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 5
Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 1
  • Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 2
  • Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 3
  • Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 4
  • Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 5
  • Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
446 560 руб. 
Начислим 7145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS
446 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель питания, набор принадлежностей
Модель процессора
Intel Xeon D-1521
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
12 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3.0
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
142
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
430x88x692 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х60х24
Вес, кг.
18.7

Описание товара Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS

Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3618xs – модель корпоративного класса, ориентированная на работу в составе информационных систем крупных организаций. В модели реализована поддержка всех наиболее востребованных уровней RAID. Есть и возможность использования массива JBOD. Хранилище обладает впечатляющей вместительностью. Устройство рассчитано на установку до 12 устройств хранения данных, объем каждого из которых ограничен 18 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы накопителей – 2.5 и 3.5 дюйма. Можно устанавливать не только жесткие диски, но и SSD. В последнем случае скорость выполнения любых операций с файлами значительно возрастает. Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3618xs оснащено 6-ядерным процессором Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ оперативной памяти. Такое сочетание гарантирует устройству высочайшую производительность. При необходимости объем памяти можно увеличить до 64 ГБ. Сетевое хранилище устанавливается в стойку. Монтажная высота невелика – 2U. Хранилище рассчитано на работу при положительной температуре (до 35 °C).

Отзывы о товаре Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель питания, набор принадлежностей
Модель процессора
Intel Xeon D-1521
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
12 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3.0
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
142
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
430x88x692 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3618xs – модель корпоративного класса, ориентированная на работу в составе информационных систем крупных организаций. В модели реализована поддержка всех наиболее востребованных уровней RAID. Есть и возможность использования массива JBOD. Хранилище обладает впечатляющей вместительностью. Устройство рассчитано на установку до 12 устройств хранения данных, объем каждого из которых ограничен 18 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы накопителей – 2.5 и 3.5 дюйма. Можно устанавливать не только жесткие диски, но и SSD. В последнем случае скорость выполнения любых операций с файлами значительно возрастает. Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3618xs оснащено 6-ядерным процессором Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ оперативной памяти. Такое сочетание гарантирует устройству высочайшую производительность. При необходимости объем памяти можно увеличить до 64 ГБ. Сетевое хранилище устанавливается в стойку. Монтажная высота невелика – 2U. Хранилище рассчитано на работу при положительной температуре (до 35 °C).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 446560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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