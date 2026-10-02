Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище NAS Synology RS3618XS
Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3618xs – модель корпоративного класса, ориентированная на работу в составе информационных систем крупных организаций. В модели реализована поддержка всех наиболее востребованных уровней RAID. Есть и возможность использования массива JBOD. Хранилище обладает впечатляющей вместительностью. Устройство рассчитано на установку до 12 устройств хранения данных, объем каждого из которых ограничен 18 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы накопителей – 2.5 и 3.5 дюйма. Можно устанавливать не только жесткие диски, но и SSD. В последнем случае скорость выполнения любых операций с файлами значительно возрастает. Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3618xs оснащено 6-ядерным процессором Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ оперативной памяти. Такое сочетание гарантирует устройству высочайшую производительность. При необходимости объем памяти можно увеличить до 64 ГБ. Сетевое хранилище устанавливается в стойку. Монтажная высота невелика – 2U. Хранилище рассчитано на работу при положительной температуре (до 35 °C).
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