Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G получил в свое оснащение мощный 4-ядерный процессор Intel Celeron N5105/N5095, имеющий тактовую частоту 2.9 ГГц для стабильной работы комплектующих и накопителей данных. Модель предусматривает два сетевых порта RJ-45 со скоростью обработки до 2.5 Гбит/сек с возможностью объединения в целях увеличения пропускной способности до 5 Гбит/сек. Два слота M.2 NVMe и слот PCIe Gen3 NAS позволят расширить функционал модели. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G- отличный вариант для работы с легкими виртуальными машинами и приложениями для резервного копирования, включая облачные хранилища. В конструкции устройства присутствует выход HDMI с поддержкой транскодирования и вывода видео в формате 4K в режиме реального времени. Модель располагает технологией автоматического распределения данных по уровням Qtier и SSD-кэшированием для оптимизации работы под любые задачи.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 269 880 руб.67470 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 331 305 руб.82827 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G
-
В наличииЦена 364 875 руб.91219 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-464U-8G
-
В наличииЦена 395 560 руб.98890 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU
-
В наличииЦена 463 920 руб.115980 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)
-
В наличииЦена 564 330 руб.141083 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
-
В наличииЦена 675 140 руб.168785 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G
Отзывы о товаре Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU