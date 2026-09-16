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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G – модель корпоративного класса, гарантирующая исключительно скоростной удаленный доступ к данным благодаря поддержке скорости сетевого соединения 10 Гбит/с. Модель располагает 4 портами Ethernet (помимо двух 10-гигабитных портов в наличии пара 2.5-гигабитных портов). Хранилище рассчитано на установку 8 SATA-накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Разработчиками хранилища предусмотрена возможность организации массивов JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Поддерживается функция горячей замены накопителей.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G обеспечивает высокий уровень быстродействия при любых операциях с данными благодаря сочетанию 4-ядерного процессора Annapurna Labs Alpine AL-324 и 4 ГБ оперативной памяти. Скорость работы устройства можно еще более увеличить, воспользовавшись возможностью увеличения объема ОЗУ до 16 ГБ. Хранилище рассчитано на стоечное размещение. Монтажный размер модели – 2U.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G – модель корпоративного класса, гарантирующая исключительно скоростной удаленный доступ к данным благодаря поддержке скорости сетевого соединения 10 Гбит/с. Модель располагает 4 портами Ethernet (помимо двух 10-гигабитных портов в наличии пара 2.5-гигабитных портов). Хранилище рассчитано на установку 8 SATA-накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Разработчиками хранилища предусмотрена возможность организации массивов JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Поддерживается функция горячей замены накопителей.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G обеспечивает высокий уровень быстродействия при любых операциях с данными благодаря сочетанию 4-ядерного процессора Annapurna Labs Alpine AL-324 и 4 ГБ оперативной памяти. Скорость работы устройства можно еще более увеличить, воспользовавшись возможностью увеличения объема ОЗУ до 16 ГБ. Хранилище рассчитано на стоечное размещение. Монтажный размер модели – 2U.
Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 395560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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