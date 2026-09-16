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Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU

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Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 1
Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 2
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Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 4
Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 5
Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 6
Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 7
Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 1
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 2
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 3
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 4
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 5
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 6
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 7
  • Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
395 560 руб. 
Начислим 26052 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU
395 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x4
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, FTPS, FlashGet, HTTP, HTTPS, QQDL, Thunder
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
12
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482х89х534 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х55х25
Вес, кг.
14.5

Описание товара Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G – модель корпоративного класса, гарантирующая исключительно скоростной удаленный доступ к данным благодаря поддержке скорости сетевого соединения 10 Гбит/с. Модель располагает 4 портами Ethernet (помимо двух 10-гигабитных портов в наличии пара 2.5-гигабитных портов). Хранилище рассчитано на установку 8 SATA-накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Разработчиками хранилища предусмотрена возможность организации массивов JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Поддерживается функция горячей замены накопителей. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G обеспечивает высокий уровень быстродействия при любых операциях с данными благодаря сочетанию 4-ядерного процессора Annapurna Labs Alpine AL-324 и 4 ГБ оперативной памяти. Скорость работы устройства можно еще более увеличить, воспользовавшись возможностью увеличения объема ОЗУ до 16 ГБ. Хранилище рассчитано на стоечное размещение. Монтажный размер модели – 2U.

Отзывы о товаре Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Развернуть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x4
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, FTPS, FlashGet, HTTP, HTTPS, QQDL, Thunder
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
12
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482х89х534 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G – модель корпоративного класса, гарантирующая исключительно скоростной удаленный доступ к данным благодаря поддержке скорости сетевого соединения 10 Гбит/с. Модель располагает 4 портами Ethernet (помимо двух 10-гигабитных портов в наличии пара 2.5-гигабитных портов). Хранилище рассчитано на установку 8 SATA-накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Разработчиками хранилища предусмотрена возможность организации массивов JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Поддерживается функция горячей замены накопителей. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G обеспечивает высокий уровень быстродействия при любых операциях с данными благодаря сочетанию 4-ядерного процессора Annapurna Labs Alpine AL-324 и 4 ГБ оперативной памяти. Скорость работы устройства можно еще более увеличить, воспользовавшись возможностью увеличения объема ОЗУ до 16 ГБ. Хранилище рассчитано на стоечное размещение. Монтажный размер модели – 2U.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 395560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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