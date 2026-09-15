Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G
QNAP TS-464U-8G - компактный 1U стоечный NAS с 4 отсеками под 3.5?/2.5? SATA-диски, процессором Intel Celeron N5095 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ ОЗУ. Модель ориентирована на малый и средний бизнес как файловый сервер, хранилище бэкапов и базовый SAN/NAS.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт офисам и филиалам, где нужен быстрый доступ к общим файлам, резервному копированию рабочих станций и лёгким виртуальным или контейнерным сервисам. 4 диска позволяют собрать RAID 5/6/10 для баланса между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью.
Аппаратные возможности и сети
Устройство поддерживает 4xSATA HDD/SSD с "горячей" заменой, один слот PCIe Gen3 x2 и опциональный M.2 через плату-расширение для SSD-кэша. На борту два 2.5GbE-порта с поддержкой агрегации, HDMI 1.4b и четыре USB (2?USB 3.2 Gen2 + 2?USB 2.0) для периферии и резервного копирования.
Важные нюансы перед покупкой
TS-464U-8G рассчитан на установку в стойку 1U и требует серверного окружения по шуму и охлаждению. ОЗУ 8 ГБ не расширяется, поэтому для тяжёлых виртуализационных задач лучше планировать старшие модели; для типичных офисных нагрузок этого объёма достаточно.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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QNAP TS-464U-8G - компактный 1U стоечный NAS с 4 отсеками под 3.5?/2.5? SATA-диски, процессором Intel Celeron N5095 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ ОЗУ. Модель ориентирована на малый и средний бизнес как файловый сервер, хранилище бэкапов и базовый SAN/NAS.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт офисам и филиалам, где нужен быстрый доступ к общим файлам, резервному копированию рабочих станций и лёгким виртуальным или контейнерным сервисам. 4 диска позволяют собрать RAID 5/6/10 для баланса между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью.
Аппаратные возможности и сети
Устройство поддерживает 4xSATA HDD/SSD с "горячей" заменой, один слот PCIe Gen3 x2 и опциональный M.2 через плату-расширение для SSD-кэша. На борту два 2.5GbE-порта с поддержкой агрегации, HDMI 1.4b и четыре USB (2?USB 3.2 Gen2 + 2?USB 2.0) для периферии и резервного копирования.
Важные нюансы перед покупкой
TS-464U-8G рассчитан на установку в стойку 1U и требует серверного окружения по шуму и охлаждению. ОЗУ 8 ГБ не расширяется, поэтому для тяжёлых виртуализационных задач лучше планировать старшие модели; для типичных офисных нагрузок этого объёма достаточно.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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