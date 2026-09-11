Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G
QNAP TS-873A-8G - мощный 8-отсековый NAS формата Tower на процессоре AMD Ryzen Embedded V1500B (4 ядра/8 потоков, 2.2 ГГц) и 8 ГБ DDR4 (расширяемо до 64 ГБ). Модель сочетает два 2.5GbE-порта, два слота PCIe Gen3 и два M.2 NVMe под SSD-кэш или "горячие" тома.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт для SMB и отделов, где NAS используется и как хранилище, и как платформа для контейнеров, виртуализации (Virtualization Station) и приложений. 8 дисков и NVMe-кэш дают хороший баланс под базы данных, медиасервера, бэкапы и проектные данные.
Аппаратные возможности и сети
AMD Ryzen и до 64 ГБ ОЗУ обеспечивают серьёзный запас по CPU и памяти для многозадачности и сервисов на самом NAS. Два 2.5GbE-порта можно объединить, а через PCIe добавить 5/10GbE или дополнительные сетевые интерфейсы.
Важные нюансы перед покупкой
Форм-фактор Tower удобен для офисной серверной или отдельной комнаты, но не для плотной стойки - для стойки лучше рассматривать версию AE-серии. Потенциал NVMe-слотов и PCIe-расширения лучше раскрывается при наличии соответствующей 2.5/10GbE-инфраструктуры.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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QNAP TS-873A-8G - мощный 8-отсековый NAS формата Tower на процессоре AMD Ryzen Embedded V1500B (4 ядра/8 потоков, 2.2 ГГц) и 8 ГБ DDR4 (расширяемо до 64 ГБ). Модель сочетает два 2.5GbE-порта, два слота PCIe Gen3 и два M.2 NVMe под SSD-кэш или "горячие" тома.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт для SMB и отделов, где NAS используется и как хранилище, и как платформа для контейнеров, виртуализации (Virtualization Station) и приложений. 8 дисков и NVMe-кэш дают хороший баланс под базы данных, медиасервера, бэкапы и проектные данные.
Аппаратные возможности и сети
AMD Ryzen и до 64 ГБ ОЗУ обеспечивают серьёзный запас по CPU и памяти для многозадачности и сервисов на самом NAS. Два 2.5GbE-порта можно объединить, а через PCIe добавить 5/10GbE или дополнительные сетевые интерфейсы.
Важные нюансы перед покупкой
Форм-фактор Tower удобен для офисной серверной или отдельной комнаты, но не для плотной стойки - для стойки лучше рассматривать версию AE-серии. Потенциал NVMe-слотов и PCIe-расширения лучше раскрывается при наличии соответствующей 2.5/10GbE-инфраструктуры.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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