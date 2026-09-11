Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G отличается простотой размещения. Для установки устройства можно воспользоваться столом или другой горизонтальной поверхностью. Назначение хранилища – организация скоростного отказоустойчивого доступа к крупным массивам данных. Модель рассчитана на размещение 6 SATA накопителей (HDD или SSD), объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы устройств хранения данных – 2.5 и 3.5 дюйма. Накопители можно объединять в массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 1 и RAID 10. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G обладает высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 8-ядерным процессором ZhaoXin KX-U6580 и 8 ГБ оперативной памяти. При необходимости работу устройства легко ускорить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для размещения таких SSD используются 2 разъема M.2. Повысить уровень быстродействия хранилища также можно посредством увеличения объема ОЗУ. Максимально допустимый объем оперативной памяти равен 64 ГБ.
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