Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)
Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ имеет настольное исполнение. Устройство ничто не мешает использовать не только в корпоративной среде, но и при оснащении домашнего офиса. Хранилище позволяет организовать скоростной отказоустойчивый удаленный доступ к очень большим массивам информации. Модель рассчитана на размещение 12 накопителей SATA, объем каждого из которых может достигать 16 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Поддерживается функция горячей замены. Хранилище рассчитано на организацию массивов RAID 5, JBOD, RAID 0, RAID F1, RAID 6, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Basic, в котором эксплуатируется единственный HDD или твердотельный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ защищено от перегрева благодаря наличию двух высокопроизводительных вентиляторов. Высокая эффективность отвода тепла крайне важна для стабильной работы накопителей. Максимальная скорость подключения хранилища к сети – 10 Гбит/с. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии процессор Intel Xeon D-1531 и 16 ГБ ОЗУ.
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