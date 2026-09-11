Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G
QNAP TS-832PXU-4G - 8-отсековый стоечный NAS (1U/2U в зависимости от модификации) на ARM-процессоре Annapurna Labs Alpine AL324 (4 ядра, 1.7 ГГц) и 4 ГБ DDR4 (расширяемо до 16 ГБ). Особенность модели - наличие двух портов 10GbE SFP+ и двух 2.5GbE RJ-45 уже "из коробки".
Для кого и под какие задачи
Подойдёт компаниям, которым важна пропускная способность сети для файлового доступа, резервного копирования и медиапотоков, но не требуется x86-процессор для тяжёлых приложений. 8 отсеков позволяют строить ёмкие RAID-массивы под отделы, проекты и архивы.
Аппаратные возможности и сети
ARM-процессор и до 16 ГБ ОЗУ обеспечивают достаточную производительность для файловых сервисов, бэкапов и лёгких контейнеров. Четыре сетевых порта (2x10GbE SFP+ и 2x2.5GbE) дают гибкость: можно разделять трафик по VLAN, выделять каналы под бэкап или медиасервер.
Важные нюансы перед покупкой
ARM-архитектура ограничивает запуск части x86-ориентированных приложений и тяжёлых контейнеров - устройство лучше рассматривать именно как файловое/бэкап-хранилище. Для работы 10GbE-сети нужны совместимые коммутаторы и оптика/SFP+, это стоит учитывать в общем бюджете проекта.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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QNAP TS-832PXU-4G - 8-отсековый стоечный NAS (1U/2U в зависимости от модификации) на ARM-процессоре Annapurna Labs Alpine AL324 (4 ядра, 1.7 ГГц) и 4 ГБ DDR4 (расширяемо до 16 ГБ). Особенность модели - наличие двух портов 10GbE SFP+ и двух 2.5GbE RJ-45 уже "из коробки".
Для кого и под какие задачи
Подойдёт компаниям, которым важна пропускная способность сети для файлового доступа, резервного копирования и медиапотоков, но не требуется x86-процессор для тяжёлых приложений. 8 отсеков позволяют строить ёмкие RAID-массивы под отделы, проекты и архивы.
Аппаратные возможности и сети
ARM-процессор и до 16 ГБ ОЗУ обеспечивают достаточную производительность для файловых сервисов, бэкапов и лёгких контейнеров. Четыре сетевых порта (2x10GbE SFP+ и 2x2.5GbE) дают гибкость: можно разделять трафик по VLAN, выделять каналы под бэкап или медиасервер.
Важные нюансы перед покупкой
ARM-архитектура ограничивает запуск части x86-ориентированных приложений и тяжёлых контейнеров - устройство лучше рассматривать именно как файловое/бэкап-хранилище. Для работы 10GbE-сети нужны совместимые коммутаторы и оптика/SFP+, это стоит учитывать в общем бюджете проекта.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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