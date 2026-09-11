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Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G

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Сетевое хранилище QNAP (TS-832PXU-4G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-832PXU-4G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-832PXU-4G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-832PXU-4G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
331 305 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586137
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x4
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
57
Система охлаждения
нет
Габариты (ШxВxГ),
534x482x89 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х55х25
Вес, кг.
10

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G

QNAP TS-832PXU-4G - 8-отсековый стоечный NAS (1U/2U в зависимости от модификации) на ARM-процессоре Annapurna Labs Alpine AL324 (4 ядра, 1.7 ГГц) и 4 ГБ DDR4 (расширяемо до 16 ГБ). Особенность модели - наличие двух портов 10GbE SFP+ и двух 2.5GbE RJ-45 уже "из коробки".

Для кого и под какие задачи

Подойдёт компаниям, которым важна пропускная способность сети для файлового доступа, резервного копирования и медиапотоков, но не требуется x86-процессор для тяжёлых приложений. 8 отсеков позволяют строить ёмкие RAID-массивы под отделы, проекты и архивы.

Аппаратные возможности и сети

ARM-процессор и до 16 ГБ ОЗУ обеспечивают достаточную производительность для файловых сервисов, бэкапов и лёгких контейнеров. Четыре сетевых порта (2x10GbE SFP+ и 2x2.5GbE) дают гибкость: можно разделять трафик по VLAN, выделять каналы под бэкап или медиасервер.

Важные нюансы перед покупкой

ARM-архитектура ограничивает запуск части x86-ориентированных приложений и тяжёлых контейнеров - устройство лучше рассматривать именно как файловое/бэкап-хранилище. Для работы 10GbE-сети нужны совместимые коммутаторы и оптика/SFP+, это стоит учитывать в общем бюджете проекта.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x4
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
57
Система охлаждения
нет
Габариты (ШxВxГ),
534x482x89 мм
Страна производитель
Китай
Описание

QNAP TS-832PXU-4G - 8-отсековый стоечный NAS (1U/2U в зависимости от модификации) на ARM-процессоре Annapurna Labs Alpine AL324 (4 ядра, 1.7 ГГц) и 4 ГБ DDR4 (расширяемо до 16 ГБ). Особенность модели - наличие двух портов 10GbE SFP+ и двух 2.5GbE RJ-45 уже "из коробки".

Для кого и под какие задачи

Подойдёт компаниям, которым важна пропускная способность сети для файлового доступа, резервного копирования и медиапотоков, но не требуется x86-процессор для тяжёлых приложений. 8 отсеков позволяют строить ёмкие RAID-массивы под отделы, проекты и архивы.

Аппаратные возможности и сети

ARM-процессор и до 16 ГБ ОЗУ обеспечивают достаточную производительность для файловых сервисов, бэкапов и лёгких контейнеров. Четыре сетевых порта (2x10GbE SFP+ и 2x2.5GbE) дают гибкость: можно разделять трафик по VLAN, выделять каналы под бэкап или медиасервер.

Важные нюансы перед покупкой

ARM-архитектура ограничивает запуск части x86-ориентированных приложений и тяжёлых контейнеров - устройство лучше рассматривать именно как файловое/бэкап-хранилище. Для работы 10GbE-сети нужны совместимые коммутаторы и оптика/SFP+, это стоит учитывать в общем бюджете проекта.

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Отзывы


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