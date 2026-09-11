Описание товара Сетевое хранилище Synology (DS2422+)

Synology DiskStation DS2422+ - десктопный 12-отсековый NAS с процессором AMD Ryzen V1500B (4 ядра, 2.2 ГГц) и 4 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 32 ГБ). Устройство совмещает большую ёмкость и настольный форм-фактор для офиса или небольшого серверного помещения.

Для кого и под какие задачи

DS2422+ хорошо подходит для SMB и отделов компаний как центральный файловый сервер, хранилище резервных копий и медиасервер. 12 отсеков позволяют разместить большие RAID-массивы под архивы, проекты, видеонаблюдение и бэкап-репозитории.

Аппаратные возможности и хранение

Поддержка 12?3.5?/2.5? SATA-дисков и типовых RAID (0/1/5/6/10/JBOD, SHR) позволяет настраивать баланс между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью. Через полки расширения (DX-серии, в зависимости от модели) возможен рост числа дисков без смены платформы.

Сети и ПО

DS2422+ оснащён четырьмя 1GbE-портами, поддерживает их агрегацию, а через PCIe-слот можно добавить 10GbE-карту для ускорения доступа. DSM предоставляет привычный набор: файловый сервер, iSCSI, Active Backup, Surveillance Station, облачную репликацию и другие фирменные приложения.

Важные нюансы перед покупкой

Базовые 4 ГБ ОЗУ стоит почти всегда расширять для активного использования снапшотов, индексирования и большого числа пользователей. Отсутствие встроенных 10GbE означает, что для высокоскоростной работы с большими массивами желательно сразу планировать покупку сетевой карты и соответствующей инфраструктуры.