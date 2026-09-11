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Сетевое хранилище Synology (DS2422+) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology (DS2422+)

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Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 1
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 2
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 3
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 4
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 5
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 6
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 7
Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 7
  • Сетевое хранилище Synology (DS2422+) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586059
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, кг.
12.62

Описание товара Сетевое хранилище Synology (DS2422+)

Synology DiskStation DS2422+ - десктопный 12-отсековый NAS с процессором AMD Ryzen V1500B (4 ядра, 2.2 ГГц) и 4 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 32 ГБ). Устройство совмещает большую ёмкость и настольный форм-фактор для офиса или небольшого серверного помещения.

Для кого и под какие задачи

DS2422+ хорошо подходит для SMB и отделов компаний как центральный файловый сервер, хранилище резервных копий и медиасервер. 12 отсеков позволяют разместить большие RAID-массивы под архивы, проекты, видеонаблюдение и бэкап-репозитории.

Аппаратные возможности и хранение

Поддержка 12?3.5?/2.5? SATA-дисков и типовых RAID (0/1/5/6/10/JBOD, SHR) позволяет настраивать баланс между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью. Через полки расширения (DX-серии, в зависимости от модели) возможен рост числа дисков без смены платформы.

Сети и ПО

DS2422+ оснащён четырьмя 1GbE-портами, поддерживает их агрегацию, а через PCIe-слот можно добавить 10GbE-карту для ускорения доступа. DSM предоставляет привычный набор: файловый сервер, iSCSI, Active Backup, Surveillance Station, облачную репликацию и другие фирменные приложения.

Важные нюансы перед покупкой

Базовые 4 ГБ ОЗУ стоит почти всегда расширять для активного использования снапшотов, индексирования и большого числа пользователей. Отсутствие встроенных 10GbE означает, что для высокоскоростной работы с большими массивами желательно сразу планировать покупку сетевой карты и соответствующей инфраструктуры.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology (DS2422+)




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание

Synology DiskStation DS2422+ - десктопный 12-отсековый NAS с процессором AMD Ryzen V1500B (4 ядра, 2.2 ГГц) и 4 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 32 ГБ). Устройство совмещает большую ёмкость и настольный форм-фактор для офиса или небольшого серверного помещения.

Для кого и под какие задачи

DS2422+ хорошо подходит для SMB и отделов компаний как центральный файловый сервер, хранилище резервных копий и медиасервер. 12 отсеков позволяют разместить большие RAID-массивы под архивы, проекты, видеонаблюдение и бэкап-репозитории.

Аппаратные возможности и хранение

Поддержка 12?3.5?/2.5? SATA-дисков и типовых RAID (0/1/5/6/10/JBOD, SHR) позволяет настраивать баланс между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью. Через полки расширения (DX-серии, в зависимости от модели) возможен рост числа дисков без смены платформы.

Сети и ПО

DS2422+ оснащён четырьмя 1GbE-портами, поддерживает их агрегацию, а через PCIe-слот можно добавить 10GbE-карту для ускорения доступа. DSM предоставляет привычный набор: файловый сервер, iSCSI, Active Backup, Surveillance Station, облачную репликацию и другие фирменные приложения.

Важные нюансы перед покупкой

Базовые 4 ГБ ОЗУ стоит почти всегда расширять для активного использования снапшотов, индексирования и большого числа пользователей. Отсутствие встроенных 10GbE означает, что для высокоскоростной работы с большими массивами желательно сразу планировать покупку сетевой карты и соответствующей инфраструктуры.

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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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