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Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+)

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Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 2
Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 3
Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 4
Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 5
Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 6
Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
209 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599617
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
сетевое хранилище, кабель питания перемен. тока, документация
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
62
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482x88x408
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х22
Вес, кг.
11.7

Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+)

Synology RackStation RS1221RP+ - стоечное 1U-хранилище на 8 дисков для малого и среднего бизнеса, построенное на процессоре AMD Ryzen V1500B с поддержкой ECC-памяти и резервированного питания. Модель ориентирована на роль центрального файлового и резервного сервера, а также компактного iSCSI-хранилища под виртуализацию и критичные сервисы.

Для кого и под какие задачи

RS1221RP+ подойдёт компаниям, которым нужен надёжный NAS для совместной работы с файлами, хранения бэкапов, образов виртуальных машин и базовых нагрузок виртуализации. Форм-фактор 1U удобен для филиалов и небольших серверных, где важны компактность, энергоэффективность и возможность дальнейшего масштабирования.

Аппаратные возможности и хранение

Восемь отсеков под 3.5"/2.5" SATA-диски позволяют собрать RAID 5/6/10 с балансом между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью, а при подключении полки RX418 хранилище расширяется до 12 дисков. Поддержка SSD-кэша и гибкая организация пулов хранения дают возможность ускорить "горячие" данные и разделить пространство под разные отделы и сервисы.

Сети и расширения

Четыре 1GbE-порта с поддержкой агрегации каналов обеспечивают устойчивое сетевое подключение, а через слот PCIe можно добавить 10GbE-карту для работы в высокоскоростной сети. DSM предоставляет полный набор функций: SMB/NFS/AFP, iSCSI-LUN, снапшоты, репликацию, интеграцию с AD/LDAP и облачные бэкапы, что упрощает включение NAS в существующую инфраструктуру.

Важные нюансы перед покупкой

Благодаря двум блокам питания устройство выдерживает отказ одного БП или линии электропитания, однако для раскрытия этого преимущества желательно использовать раздельные UPS/фидеры. При планировании проекта стоит учесть уровень шума и требования к охлаждению стойки, а также заранее спроектировать RAID-уровни и сценарии резервного копирования с учётом роста объёмов данных.

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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
сетевое хранилище, кабель питания перемен. тока, документация
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA III
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
62
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482x88x408
Страна производитель
Китай
Описание

Synology RackStation RS1221RP+ - стоечное 1U-хранилище на 8 дисков для малого и среднего бизнеса, построенное на процессоре AMD Ryzen V1500B с поддержкой ECC-памяти и резервированного питания. Модель ориентирована на роль центрального файлового и резервного сервера, а также компактного iSCSI-хранилища под виртуализацию и критичные сервисы.

Для кого и под какие задачи

RS1221RP+ подойдёт компаниям, которым нужен надёжный NAS для совместной работы с файлами, хранения бэкапов, образов виртуальных машин и базовых нагрузок виртуализации. Форм-фактор 1U удобен для филиалов и небольших серверных, где важны компактность, энергоэффективность и возможность дальнейшего масштабирования.

Аппаратные возможности и хранение

Восемь отсеков под 3.5"/2.5" SATA-диски позволяют собрать RAID 5/6/10 с балансом между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью, а при подключении полки RX418 хранилище расширяется до 12 дисков. Поддержка SSD-кэша и гибкая организация пулов хранения дают возможность ускорить "горячие" данные и разделить пространство под разные отделы и сервисы.

Сети и расширения

Четыре 1GbE-порта с поддержкой агрегации каналов обеспечивают устойчивое сетевое подключение, а через слот PCIe можно добавить 10GbE-карту для работы в высокоскоростной сети. DSM предоставляет полный набор функций: SMB/NFS/AFP, iSCSI-LUN, снапшоты, репликацию, интеграцию с AD/LDAP и облачные бэкапы, что упрощает включение NAS в существующую инфраструктуру.

Важные нюансы перед покупкой

Благодаря двум блокам питания устройство выдерживает отказ одного БП или линии электропитания, однако для раскрытия этого преимущества желательно использовать раздельные UPS/фидеры. При планировании проекта стоит учесть уровень шума и требования к охлаждению стойки, а также заранее спроектировать RAID-уровни и сценарии резервного копирования с учётом роста объёмов данных.

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