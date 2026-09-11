Сетевое хранилище QNAP TS-832PX-4G
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-832PX-4G
Сетевое хранилище NAS Qnap TS-832PX с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen 2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. NAS Qnap TS-832PX поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание гибридного облачного хранилища стало еще проще.
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