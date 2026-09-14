Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G позволяет организовать удаленный доступ к очень большому объему данных. Модель рассчитана на установку 4 накопителей 2.5-дюймового форм-фактора, объем каждого из которых ограничен 8 ТБ. Можно использовать жесткие диски и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи возрастают в разы. Интерфейсы совместимых устройств хранения данных – SATA II и SATA III. Возможно выполнение горячей замены накопителей. Поддерживаются функции IP-видеонаблюдения и FTP-сервера. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G рассчитано на работу с RAID уровней 0, 5, 6, 1 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Высокий уровень быстродействия хранилища гарантируется благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J6412 и 8 ГБ оперативной памяти. Сетевое взаимодействие организуется посредством пары 2.5-гигабитных портов Ethernet. Интеграцию хранилища в сетевую инфраструктуру упрощает поддержка протокола iSCSI. Потребляемая мощность устройства (без учета энергопотребления накопителей) невысока: величина этого показателя не превышает 22 Вт.
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