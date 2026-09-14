Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00)
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00)
Сетевое хранилище (NAS) Asustor LOCKERSTOR 4 [AS6604T] – компактное решение с высокой производительностью для дома и офиса. Модель отличается универсальностью и может использоваться в роли центра для резервных копий, системы для синхронизации данных и удаленного доступа к ним, а также как медиацентр, обеспечивающий доступ к вашим медиа. Кроме этого, модель отличается простотой и удобством управления, что обусловлено встроенной ОС с наглядным интерфейсом. В основе Asustor LOCKERSTOR 4 используется процессор Intel, что вместе с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортный уровень производительности для большинства задач. Для создания файлового хранилища внутри расположено 4 отсека, которые вмещают диски формата 2.5” и 3.5” емкостью до 18 ТБ каждый. При использовании сразу нескольких накопителей важной особенностью также будет поддержка устройством широкого ряда уровней RAID. Сетевое хранилище выполнено в корпусе со строгим дизайном, благодаря чему легко впишется в офисный или домашний интерьер. Для внешнего оборудования модель располагает широким набором различных выходов. Питание осуществляется от сети 220 В.
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