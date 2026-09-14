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Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00)

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Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 1
Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 2
Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 3
Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 4
Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 5
Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 1
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 2
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 3
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 4
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 5
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729844
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Характеристики

Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Инструкция, внешний блок питания, крепежный комплект, 2 Ethernet кабеля
Модель процессора
AMD Ryzen V3C14
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
34
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
170 x 186 x 230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х24
Вес, кг.
4.69

Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00)

Сетевое хранилище (NAS) Asustor LOCKERSTOR 4 [AS6604T] – компактное решение с высокой производительностью для дома и офиса. Модель отличается универсальностью и может использоваться в роли центра для резервных копий, системы для синхронизации данных и удаленного доступа к ним, а также как медиацентр, обеспечивающий доступ к вашим медиа. Кроме этого, модель отличается простотой и удобством управления, что обусловлено встроенной ОС с наглядным интерфейсом. В основе Asustor LOCKERSTOR 4 используется процессор Intel, что вместе с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортный уровень производительности для большинства задач. Для создания файлового хранилища внутри расположено 4 отсека, которые вмещают диски формата 2.5” и 3.5” емкостью до 18 ТБ каждый. При использовании сразу нескольких накопителей важной особенностью также будет поддержка устройством широкого ряда уровней RAID. Сетевое хранилище выполнено в корпусе со строгим дизайном, благодаря чему легко впишется в офисный или домашний интерьер. Для внешнего оборудования модель располагает широким набором различных выходов. Питание осуществляется от сети 220 В.

Отзывы о товаре Система хранения данных ASUSTOR AS6804T (90IX01T4-BW3S00)




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Характеристики
Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Инструкция, внешний блок питания, крепежный комплект, 2 Ethernet кабеля
Модель процессора
AMD Ryzen V3C14
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Развернуть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
34
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
170 x 186 x 230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) Asustor LOCKERSTOR 4 [AS6604T] – компактное решение с высокой производительностью для дома и офиса. Модель отличается универсальностью и может использоваться в роли центра для резервных копий, системы для синхронизации данных и удаленного доступа к ним, а также как медиацентр, обеспечивающий доступ к вашим медиа. Кроме этого, модель отличается простотой и удобством управления, что обусловлено встроенной ОС с наглядным интерфейсом. В основе Asustor LOCKERSTOR 4 используется процессор Intel, что вместе с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортный уровень производительности для большинства задач. Для создания файлового хранилища внутри расположено 4 отсека, которые вмещают диски формата 2.5” и 3.5” емкостью до 18 ТБ каждый. При использовании сразу нескольких накопителей важной особенностью также будет поддержка устройством широкого ряда уровней RAID. Сетевое хранилище выполнено в корпусе со строгим дизайном, благодаря чему легко впишется в офисный или домашний интерьер. Для внешнего оборудования модель располагает широким набором различных выходов. Питание осуществляется от сети 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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