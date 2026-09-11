Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)
Synology RackStation RS1221+ - компактный 1U-NAS на 8 дисков с упором на малый и средний бизнес и филиалы. Устройство сочетает плотность 1U и достаточную ёмкость/производительность для офисных задач.
Для кого и под какие задачи
RS1221+ подойдёт как филиальный или центральный офисный сервер файлов, бэкапа и лёгких виртуальных нагрузок. 8 дисков достаточно для RAID 5/6/10 с хорошим балансом скорости и отказоустойчивости в сегменте SMB.
Аппаратные возможности и сети
Система поддерживает до восьми SATA-дисков и типовые уровни RAID, возможно использование SSD-кэша. На борту - несколько 1GbE-портов с агрегацией; через PCIe-слот добавляются 10GbE-карты, если требуется ускорить доступ к данным.
ПО и функции
RS1221+ работает под управлением DSM с тем же стеком сервисов, что и старшие RackStation: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, резервное копирование, репликация и интеграция с AD/LDAP. Поддерживаются приложения для видеонаблюдения, VPN, небольших веб-сервисов и других типовых задач.
Важные нюансы перед покупкой
1U-форм-фактор означает повышенный уровень шума и жёсткие требования к охлаждению - устройство рассчитано на стойку, а не на рабочее место в офисе. 8 дисков дают ограниченный потолок по объёму и масштабируемости по сравнению с 12/16-отсековыми моделями, поэтому стоит заранее оценить ожидаемый рост данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 181 260 руб.45315 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-253E-8G-EU-QL
-
В наличииЦена 192 330 руб.48083 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (RS822RP+)
-
В наличииЦена 229 500 руб.57375 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)
-
В наличииЦена 269 880 руб.67470 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 281 110 руб.70278 руб. в СплитСистемы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 281 780 руб.70445 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
-
В наличииЦена 364 875 руб.91219 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-464U-8G
-
В наличииЦена 395 560 руб.98890 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-832PXU-RP-4G-EU-RU
-
В наличииЦена 419 450 руб.104863 руб. в СплитСетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)
-
В наличииЦена 463 920 руб.115980 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)
-
В наличииЦена 472 010 руб.118003 руб. в СплитСетевое хранилище NAS Synology RS3618XS
-
В наличииЦена 564 330 руб.141083 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
Synology RackStation RS1221+ - компактный 1U-NAS на 8 дисков с упором на малый и средний бизнес и филиалы. Устройство сочетает плотность 1U и достаточную ёмкость/производительность для офисных задач.
Для кого и под какие задачи
RS1221+ подойдёт как филиальный или центральный офисный сервер файлов, бэкапа и лёгких виртуальных нагрузок. 8 дисков достаточно для RAID 5/6/10 с хорошим балансом скорости и отказоустойчивости в сегменте SMB.
Аппаратные возможности и сети
Система поддерживает до восьми SATA-дисков и типовые уровни RAID, возможно использование SSD-кэша. На борту - несколько 1GbE-портов с агрегацией; через PCIe-слот добавляются 10GbE-карты, если требуется ускорить доступ к данным.
ПО и функции
RS1221+ работает под управлением DSM с тем же стеком сервисов, что и старшие RackStation: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, резервное копирование, репликация и интеграция с AD/LDAP. Поддерживаются приложения для видеонаблюдения, VPN, небольших веб-сервисов и других типовых задач.
Важные нюансы перед покупкой
1U-форм-фактор означает повышенный уровень шума и жёсткие требования к охлаждению - устройство рассчитано на стойку, а не на рабочее место в офисе. 8 дисков дают ограниченный потолок по объёму и масштабируемости по сравнению с 12/16-отсековыми моделями, поэтому стоит заранее оценить ожидаемый рост данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)