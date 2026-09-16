Система хранения данных QNAP TS-264-8G
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-264-8G
NAS-сервер с четырехядерным процессором Intel и двумя портами 2,5 Гбит/c, поддержкой кэширование на основе M.2 SSD, слотом расширения PCIe для высокоскоростной передачи данных и приложений виртуализации. TS-264 оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5105/N5095 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/c RJ45 c возможностью объединения и увеличения пропускной способности до 5 Гбит/с. Благодаря двум слотам M.2 NVMe и слоту PCIe Gen3 NAS обеспечивает гибкость в расширении функциональных возможностей. TS-264 подходит для работы с легкими виртуальными машинами, контейнерами, приложениями для резервного копирования в том числе и облачные хранилища. Выход HDMI поддерживает вывод и транскодирование видео 4К в реальном времени.
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