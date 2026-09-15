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Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+

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Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 2
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 5
Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 6
Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 7
Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 8
Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 9
Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 7
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 8
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 9
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 010 руб. 
Начислим 2337 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+
146 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель питания, набор принадлежностей
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Другие порты и интерфейсы
x8 PCIe 3.0 x1
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
49.68
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
480 х 44 х 492.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х53х21
Вес, кг.
8.5

Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+

Synology RackStation RS822+ - 1U-NAS на 8 дисков для SMB с более высоким запасом по ёмкости и производительности по сравнению с четырёхдисковыми моделями. Модель ориентирована на роль центрального офиса или филиального хаба с возможностью расширения и подключения полок.

Для кого и под какие задачи

RS822+ подойдёт компаниям, которым нужен масштабируемый файловый/резервный сервер, iSCSI-хранилище для нескольких хостов виртуализации и база под сервисы DSM. 8 отсеков позволяют гибко настраивать RAID, разделять пулы под разные отделы/задачи и увеличивать объём без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и хранение

Поддержка до восьми 2.5?/3.5? дисков и типовых уровней RAID даёт сочетание производительности и отказоустойчивости. Возможность использования SSD-кэша или полностью SSD-массива улучшает работу с большим числом мелких запросов и базами данных.

Сети и расширения

Система оснащена несколькими 1GbE-портами с поддержкой агрегации, а через опциональные платы может получать 10GbE/25GbE-интерфейсы. DSM предоставляет инструменты для репликации, снапшотов, резервного копирования и интеграции с AD/LDAP и облачными сервисами.

Важные нюансы перед покупкой

RS822+ требует стоечного размещения и продуманного управления дисковыми группами: при работе с крупными томами и большим числом пользователей важно заранее спланировать RAID и тип накопителей. Для критичных систем стоит закладывать резервирование по питанию, сети и регулярную off-site-репликацию, используя встроенные механизмы DSM.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель питания, набор принадлежностей
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Другие порты и интерфейсы
x8 PCIe 3.0 x1
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
49.68
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
480 х 44 х 492.6
Страна производитель
Китай
Описание

Synology RackStation RS822+ - 1U-NAS на 8 дисков для SMB с более высоким запасом по ёмкости и производительности по сравнению с четырёхдисковыми моделями. Модель ориентирована на роль центрального офиса или филиального хаба с возможностью расширения и подключения полок.

Для кого и под какие задачи

RS822+ подойдёт компаниям, которым нужен масштабируемый файловый/резервный сервер, iSCSI-хранилище для нескольких хостов виртуализации и база под сервисы DSM. 8 отсеков позволяют гибко настраивать RAID, разделять пулы под разные отделы/задачи и увеличивать объём без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и хранение

Поддержка до восьми 2.5?/3.5? дисков и типовых уровней RAID даёт сочетание производительности и отказоустойчивости. Возможность использования SSD-кэша или полностью SSD-массива улучшает работу с большим числом мелких запросов и базами данных.

Сети и расширения

Система оснащена несколькими 1GbE-портами с поддержкой агрегации, а через опциональные платы может получать 10GbE/25GbE-интерфейсы. DSM предоставляет инструменты для репликации, снапшотов, резервного копирования и интеграции с AD/LDAP и облачными сервисами.

Важные нюансы перед покупкой

RS822+ требует стоечного размещения и продуманного управления дисковыми группами: при работе с крупными томами и большим числом пользователей важно заранее спланировать RAID и тип накопителей. Для критичных систем стоит закладывать резервирование по питанию, сети и регулярную off-site-репликацию, используя встроенные механизмы DSM.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+ - данный товар вы можете купить по цене 146010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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