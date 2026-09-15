Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+
Synology RackStation RS822+ - 1U-NAS на 8 дисков для SMB с более высоким запасом по ёмкости и производительности по сравнению с четырёхдисковыми моделями. Модель ориентирована на роль центрального офиса или филиального хаба с возможностью расширения и подключения полок.
Для кого и под какие задачи
RS822+ подойдёт компаниям, которым нужен масштабируемый файловый/резервный сервер, iSCSI-хранилище для нескольких хостов виртуализации и база под сервисы DSM. 8 отсеков позволяют гибко настраивать RAID, разделять пулы под разные отделы/задачи и увеличивать объём без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и хранение
Поддержка до восьми 2.5?/3.5? дисков и типовых уровней RAID даёт сочетание производительности и отказоустойчивости. Возможность использования SSD-кэша или полностью SSD-массива улучшает работу с большим числом мелких запросов и базами данных.
Сети и расширения
Система оснащена несколькими 1GbE-портами с поддержкой агрегации, а через опциональные платы может получать 10GbE/25GbE-интерфейсы. DSM предоставляет инструменты для репликации, снапшотов, резервного копирования и интеграции с AD/LDAP и облачными сервисами.
Важные нюансы перед покупкой
RS822+ требует стоечного размещения и продуманного управления дисковыми группами: при работе с крупными томами и большим числом пользователей важно заранее спланировать RAID и тип накопителей. Для критичных систем стоит закладывать резервирование по питанию, сети и регулярную off-site-репликацию, используя встроенные механизмы DSM.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Для кого и под какие задачи
RS822+ подойдёт компаниям, которым нужен масштабируемый файловый/резервный сервер, iSCSI-хранилище для нескольких хостов виртуализации и база под сервисы DSM. 8 отсеков позволяют гибко настраивать RAID, разделять пулы под разные отделы/задачи и увеличивать объём без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и хранение
Поддержка до восьми 2.5?/3.5? дисков и типовых уровней RAID даёт сочетание производительности и отказоустойчивости. Возможность использования SSD-кэша или полностью SSD-массива улучшает работу с большим числом мелких запросов и базами данных.
Сети и расширения
Система оснащена несколькими 1GbE-портами с поддержкой агрегации, а через опциональные платы может получать 10GbE/25GbE-интерфейсы. DSM предоставляет инструменты для репликации, снапшотов, резервного копирования и интеграции с AD/LDAP и облачными сервисами.
Важные нюансы перед покупкой
RS822+ требует стоечного размещения и продуманного управления дисковыми группами: при работе с крупными томами и большим числом пользователей важно заранее спланировать RAID и тип накопителей. Для критичных систем стоит закладывать резервирование по питанию, сети и регулярную off-site-репликацию, используя встроенные механизмы DSM.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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