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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G

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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 6
Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
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  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 6
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729853
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Сетевой накопитель, внешний блок питания, документация
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-524
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA3, SATA2
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.0: 2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
90
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
17х16.5х22.65 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х20
Вес, кг.
3.4

Описание товара Система хранения данных QNAP TS-432X-4G

Сетевое хранилище без дисков/ SMB QNAP TS-432X-4G 4-bay 3.5" desktop NAS, AL524 4C 2.0GHz, 4GB DDR4 RAM (max 16GB), 1 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE, 1 x PCIe Gen3, 2 x USB 3.2 Gen1

Отзывы о товаре Система хранения данных QNAP TS-432X-4G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Сетевой накопитель, внешний блок питания, документация
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-524
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA3, SATA2
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.0: 2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
90
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
17х16.5х22.65 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище без дисков/ SMB QNAP TS-432X-4G 4-bay 3.5" desktop NAS, AL524 4C 2.0GHz, 4GB DDR4 RAM (max 16GB), 1 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE, 1 x PCIe Gen3, 2 x USB 3.2 Gen1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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