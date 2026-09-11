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Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G)

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Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 4
Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 5
Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 6
Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 7
Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 8
Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 8
  • Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586116
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
168

Описание товара Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G)

QNAP HS-264-8G - "тихий" 2-отсековый мультимедийный NAS без вентиляторов с процессором Intel Celeron N5105 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ DDR4. Устройство спроектировано как центр домашнего мультимедиа и персонального облака с поддержкой 4K-воспроизведения.

Для кого и под какие задачи

HS-264-8G подойдёт для дома или небольшого офиса, где важны тишина, компактность и возможности медиасервера (фото, видео, музыка, стриминг на ТВ). Также это удобный вариант для локального бэкапа и личного/семейного облака с удалённым доступом.

Аппаратные возможности и мультимедиа

NAS поддерживает два 2.5?/3.5? SATA-диска с "горячей" заменой и до 2?4K-дисплеев через HDMI 2.0. Встроенная графика Intel UHD и аппаратная транскодировка H.264 позволяют комфортно выводить 4K-контент на телевизоры и мониторы.

Сети и интерфейсы

Два 2.5GbE RJ-45-порта с возможностью агрегации дают до 5 Гбит/с суммарной пропускной способности при подключении к совместимому оборудованию. Есть два USB 3.2 Gen2 Type-A и два HDMI 2.0 для внешних накопителей и вывода видео.

Важные нюансы перед покупкой

Два отсека ограничивают возможности RAID: для отказоустойчивости, как правило, используют RAID 1, жертвуя частью ёмкости. HS-264-8G оптимален как "медиакомбайн" и персональное хранилище; для тяжёлых корпоративных нагрузок и большого числа одновременных клиентов лучше выбирать более специализированные стоечные решения.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G)




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание

QNAP HS-264-8G - "тихий" 2-отсековый мультимедийный NAS без вентиляторов с процессором Intel Celeron N5105 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ DDR4. Устройство спроектировано как центр домашнего мультимедиа и персонального облака с поддержкой 4K-воспроизведения.

Для кого и под какие задачи

HS-264-8G подойдёт для дома или небольшого офиса, где важны тишина, компактность и возможности медиасервера (фото, видео, музыка, стриминг на ТВ). Также это удобный вариант для локального бэкапа и личного/семейного облака с удалённым доступом.

Аппаратные возможности и мультимедиа

NAS поддерживает два 2.5?/3.5? SATA-диска с "горячей" заменой и до 2?4K-дисплеев через HDMI 2.0. Встроенная графика Intel UHD и аппаратная транскодировка H.264 позволяют комфортно выводить 4K-контент на телевизоры и мониторы.

Сети и интерфейсы

Два 2.5GbE RJ-45-порта с возможностью агрегации дают до 5 Гбит/с суммарной пропускной способности при подключении к совместимому оборудованию. Есть два USB 3.2 Gen2 Type-A и два HDMI 2.0 для внешних накопителей и вывода видео.

Важные нюансы перед покупкой

Два отсека ограничивают возможности RAID: для отказоустойчивости, как правило, используют RAID 1, жертвуя частью ёмкости. HS-264-8G оптимален как "медиакомбайн" и персональное хранилище; для тяжёлых корпоративных нагрузок и большого числа одновременных клиентов лучше выбирать более специализированные стоечные решения.

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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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